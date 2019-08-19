اللجنة الوزارية تتابع تنفيذ مشاريع حماة الخدمية … النداف: الحكومة حريصة على إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية تماشياً مع مسيرة إعادة الإعمار

تابعت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع مشاريع محافظة حماة الخدمية، برئاسة وزير التجارة الداخلية عاطف النداف، نسب التنفيذ ومراحل العمل في تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية والإنتاجية والمعوقات التي تحد من تنفيذها بالشكل الأمثل وسبل تذليلها للنهوض بها ووضعها في الخدمة والاستثمار وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

واطلعت اللجنة التي رافقها محافظ حماة محمد الحزوري على مشاريع محطة معالجة الصرف الصحي في مصياف ومعمل أجبان وألبان جب رملة ومطحنة ومخبز سلحب وسدة الخنساء المائية على مجرى نهر العاصي ومبنى العيادات الشاملة في محردة، ومقر الجامعة والمشفى الجامعي بمدينة حماة.

واستمعت اللجنة من القائمين على هذه المشاريع إلى شروحات عن واقع العمل فيها حيث بين مدير الشركة العامة للصرف الصحي وحيد اليوسف أن تكلفة محطة معالجة مصياف 3 مليارات ليرة وبلغت نسبة الإنجاز فيها نسبة 70 بالمئة وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية، على حين أن التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة للمحطة موردة بالكامل.

وأوضح مدير الموارد المائية فادي عباس أن مشروع سدة الخنساء انطلق في شهر تموز الماضي ومن المقرر إنجازه خلال مدة عام وهو بكلفة 550 مليون ليرة ومن شأنه تأمين حجوم تخزينية من مياه الري تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب وسيساهم في حال إنجازه في رفع منسوب المياه على المصرف (أ) والمصارف الثانوية إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المروية في المنطقة.

وفي مبقرة جب رملة اطلعت اللجنة على عمليات التشغيل التجريبي لمعمل الألبان والأجبان كما تم التوجيه بمعالجة التقصير والإهمال في بعض جوانب العمل في المبقرة.

وتفقدت اللجنة مشروع مطحنة سلحب الذي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية به إلى 55 بالمئة فيما تجري حالياً عمليات شحن تجهيزاته ومن المقرر وضع المطحنة البالغة تكلفتها 8 مليارات ليرة سورية بالخدمة في عام 2020.

كما اطلعت اللجنة على واقع إنتاج الخبز في مخبز سلحب واستدراك الملاحظات فيه إضافة إلى تفقد مشروع العيادات الشاملة في محردة حيث بين مدير المشروع إبراهيم سليم أن المشروع يتألف من 4 طوابق بمساحة إجمالية 674 متراً مربعاً وتكلفة تتجاوز ملياراً و209 ملايين ليرة، موضحاً أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 29 بالمئة.

كما اطلعت اللجنة على آثار الدمار الذي خلفته الجماعات الإرهابية في قرى تل ملح والجلمة والجبين.

بدوره أكد الوزير نداف حرص الحكومة على إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية فيها تماشياً مع مسيرة إعادة الإعمار.

وتفقدت اللجنة المراحل التي قطعها العمل في تأهيل مقر فرع الحزب القديم كمقر دائم لجامعة حماة وبتكلفة 500 مليون ليرة، وعلى مشروع المشفى الجامعي.