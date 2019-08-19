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رئيس لجنة الموازنة في «الشعب» لـ«الوطن»: 60 بالمئة وسطي نسبة تنفيذ الموازنات الاستثمارية

| علي نزار الآغا

الثلاثاء, 20-08-2019

كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون أن وسطي تنفيذ الموازنات الاستثمارية بحدود 60 بالمئة خلال السنوات السابقة، موضحاً بأن هناك عدداً لابأس فيه من الجهات العامة نسب تنفيذها تقلّ عن 50 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» استبعد حسون إمكانية استخدام المبالغ الناجمة عن عدم تنفيذ الموازنات الاستثمارية، أي الوفر، لتمويل زيادات في الرواتب والأجور، «علماً بأن هناك حديثاً عن تطبيق هذا الأمر خلال العام الجاري»، موضحاً أن زيادات الرواتب وتمويلها لها آليات خاصة.
وأعلن حسون عن استلامهم قطع حسابات موازنة العام 2014 مع نهاية الشهر الجاري بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة 2013 مؤخراً، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ 2015 وحتى العام الماضي خلال العام القادم بعد تأخر مخالف للمهلة الدستورية، سببه ظروف الحرب الإرهابية على سورية بشكل رئيس.
وأوضح حسون أنه خلال قطع الحسابات يتم استدعاء الجهات التي انخفضت فيها نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية عن 50 بالمئة وكانت نحو 90 جهة في موازنة 2013، بحضور الوزير المعني ومعاونيه والمديرين المختصين ويتم التعامل مع الجهة العامة حتى لو تغير المدير العام أو الوزير، لأن العلاقة مباشرة بين اللجنة والوزارة.
وأضاف حسون: هناك متابعة مستمرة لجميع الملفات ويفترض أن يكون هناك حجز احتياطي على المسؤولين في حالات وجود سرقات وفساد.

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