النداف من حماة: الحكومة حريصة على إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف خلال زيارته إلى محافظة حماة حرص الحكومة على إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية فيها تماشياً مع مسيرة إعادة الإعمار.

وتابعت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع مشاريع محافظة حماة الخدمية، برئاسة النداف نسب التنفيذ ومراحل العمل في المشاريع الخدمية والحيوية والإنتاجية والمعوقات التي تحد من تنفيذها بالشكل الأمثل وسبل تذليلها للنهوض بها ووضعها في الخدمة. وأكد مدير الموارد المائية فادي عباس أن مشروع سدة الخنساء انطلق في شهر تموز الماضي بكلفة 550 مليون ليرة ومن المقرر إنجازه خلال عام، موضحاً أنه من شأنه تأمين حجوم تخزينية من مياه الري تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب وسيساهم في حال إنجازه في رفع منسوب المياه على المصرف أو المصارف الثانوية إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المروية في المنطقة.

واطلعت اللجنة التي رافقها محافظ حماة محمد الحزوري، على مشاريع محطة معالجة الصرف الصحي في مصياف ومعمل أجبان وألبان جب رملة ومطحنة ومخبز سلحب وسدة الخنساء المائية على مجرى نهر العاصي ومبنى العيادات الشاملة في محردة ومقر الجامعة والمشفى الجامعي بمدينة حماة.

كما اطلعت اللجنة على واقع إنتاج الخبز في سلحب واستدراك الملاحظات فيه إضافة إلى تفقد مشروع العيادات الشاملة في محردة، فأكد المدير إبراهيم سليم أن المشروع يتألف من 4 طوابق بمساحة إجمالية 674 متراً مربعاً.