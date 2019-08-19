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تحدثت عن تأخير في إعداد قانون جدولة القروض المتعثرة … «صناعة حلب» تطالب برفع رسوم بعض المستوردات

| هناء غانم

الثلاثاء, 20-08-2019

شددت مذكرة صادرة عن غرفة صناعة حلب على ضرورة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة بنسبة تؤدي لتنشيط المنتج المحلي وترفع قدرته التنافسية، مطالبة بضرورة تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين وإيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف.
وبينت المذكرة التي تم إرسالها إلى وزارة الصناعة وحصلت «الوطن» على نسخة منها أن هناك تأخراً بإعداد قانون جديد لجدولة القروض المتعثرة واعتماد أصل الدين مع إلغاء الفوائد والغرامات التي تجاوزت أصل الدين بما يخالف القانون.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إعادة تأهيل المناطق الصناعية نظراً لعدم تسهيل إجراءات الترخيص الإداري بشكل دائم للتجمعات الصناعية الموجودة سابقاً إضافة إلى تعديل مرسوم الترخيص الإداري للمنشآت القائمة خارج المخطط التنظيمي.
وشددت المذكرة على ضرورة العمل على اعتبار هذه المنشآت ضمن التجمعات الصناعية مع إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة، لافتة إلى ضرورة حماية بقية حلقات القطاع النسيجي.

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