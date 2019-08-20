ماء ومشروب يقلل معدل ذكاء الأطفال

أصدرت مجموعة من الباحثين تحذيراً وصفوه بـ«الخطر» من تأثير نوع من مياه الشرب ومشروب يفضله الكثيرون من الناس يمكن أن يتسبب في تقليل معدل ذكاء الأطفال.

أظهرت دراسة، أن تعرض السيدات لمياه الشرب المفلورة أثناء الحمل، يمكن أن يتسبب في تقليل معدل ونسب ذكاء الأطفال.

ويفضل الكثير من الناس شرب المياه المفلورة، المزودة بالفلورايد للحد من تسوس الأسنان، أو تناول مشروبات مصنعة بالماء المفلور لزيادة حماية الأسنان.

ولكن الدراسة الجديدة، كشفت أن تلك المياه تحتوي على نسب فلورايد مرتفعة، وهو ما يجعل شربها من النساء أثناء الحمل يخفض من درجات الذكاء عند أطفالهن.

وتعتمد بعض الدول الصناعية العديدة والدول الأوروبية على إضافة الفلورايد في إمدادات مياه الشرب العادية في تلك البلاد منذ الخمسينيات تقريباً، حيث يتزود بها نحو ثلثي سكان الولايات المتحدة الأميركية، وثلث سكان كندا، ونحو 3% من سكان أوروبا.

وأظهرت الدراسة أن نسب الفلورايد والمعادن الأخرى، قد تكون الأخطر على دماغ الأطفال والأجنة، وخاصة أنها تدمر عدداً كبيراً من الخلايا التي تسبب ضعف مستوى الذكاء أو إصابتهم بأمراض عقلية عديدة.