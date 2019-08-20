ذهبية في الكرة الحديدية لريمة حسن … قوانا الناشئة ذهب وأمان في لبنان

عاد أمس منتخب سورية الناشئ لألعاب القوى من العاصمة اللبنانية بعد المشاركة في بطولة غرب آسيا وكانت المشاركة أقل ما يقال عنها أنها إيجابية من كل النواحي حيث خطفت اللاعبة الواعدة ريمة حسن ذهبية دفع الكرة الحديدية برقم ممتاز وبرونزية القرص، ويعد هذا الإنجاز مقدمة لإنجازات لاحقة لكون اللاعبة المذكورة هي في سن أقل من سن الناشئات مما يبشر بمستقبل واعد في البطولات القادمة.

«الوطن» كانت حاضرة لحظة الحدث واستوقفت مدرب البطلة ريمة حسن وكانت السطور التالية حيث تحدث المدرب باسم حسن عن أهمية الإنجاز الذي تحقق وأكد أنه كان على علم ويقين بأن اللاعبة ريمة حسن سوف تحصل على ميدالية لالتزام اللاعبة ومثابرتها والتقيد الكامل بالتعليمات والتركيز العالي حيث تعلقها باللعبة وحبها لها إضافة إلى الإصرار على تحقيق أفضل النتائج حيث إنها ومنذ أن تم اكتشافها من قبلي بمدرسة فائق محمد ودعوتها إلى الحضور والالتزام بالتمرين كانت الملامح العامة والصفات البدنية تدل على أنها تناسب منافسات الرمي وخصوصاً الكرة الحديدية حيث إن أول بطولة شاركت فيها هي بطولة مدارس حمص وكان رقمها(٦.٣٧) وبالإصرار والعزيمة والالتزام الجيد بالتمرين تم الوصول إلى المسافة التي تحققت في بطولة غرب آسيا وهي/١١.٨٣/ ومنذ سنتين تسيطر ريمة حسن على بطولة الجمهورية برمي الكرة الحديدية حتى تاريخه.

المدرب باسم حسن تحدث عن المعانات التي تعاني منها اللعبة وقال إن لعبة ألعاب القوى هي عبارة عن منجم من الذهب ولا تنقصه إلا الرعاية والاهتمام من جميع النواحي المادية والمعنوية والإعلامية حيث إنها تملك مجموعة من اللاعبات البطلات على مستوى القطر في أغلب المسابقات ولكن قلة الرعاية والاهتمام بالألعاب الفردية تجعل اللاعبات يعزفون عن الألعاب الفردية حيث أذكر أن اللاعبة ريمة حسن لم تحصل من الإدارة السابقة لنادي الكرامة إلا على شيال واحد فقط وبحضور الإدارة الجديدة تلقينا وعوداً بدعم اللاعبة وهذا ما نتمناه.

والجدير بالذكر أن الفريق يستعد حالياً للمشاركة في الأولمبياد الوطني للناشئين في جميع المسابقات تقريباً التي ستقام في مدينة اللاذقية الأسبوع القادم ومن المتوقع أن تحصد اللاعبات نتائج جيدة وميداليات براقة حيث إن الاستعداد للبطولة جيد وأرقام اللاعبات وأزمنتهم تبشر بالخير وبعدها سيتم التحضير لبطولة الأندية وهي من البطولات المهمة.

وبالحديث عن البطلة ريمة حسن قال المدرب إن اللاعبة هي طالبة بالمرحلة الثانوية من مدرسة لؤي النقري وهي ابنة الدكتور أحمد حسن نائب كلية الآداب وهو من المحبين والداعمين في المجال الرياضي.

ويذكر أن اللاعبة ريمة من عائلة رياضية وهي من المتفوقات دراسياً حيث قالت أنها ترغب بمتابعة الرياضة حتى دراسياً من خلال كلية الرياضة وقالت اللاعبة ريمة حسن إنها تشعر بالفخر والاعتزاز لأنها رفعت علم الجمهورية العربية السورية في سماء لبنان وأنها مقاتلة إلى جانب الجيش العربي السوري من خلال مجالها الرياضي وأنها تهدي هذا الإنجاز إلى أهلها الكرام وإلى مدربها الذي اكتشفها ورعى موهبتها وأدخلها إلى عالم البطولات.

وبسؤال المدرب باسم حسن عن تاريخه قال:

باسم حسن حسن مدرس تربية رياضية- شعبة التدريب والبطولات لمديرية التربية.

مدرب ألعاب قوى بنادي الكرامة، مدرب منتخب حمص لألعاب القوى، مدرب مدارس حمص لألعاب القوى، أمين سر اللجنة الفنية لألعاب القوى، عضو اللجنة المركزية للمراكز التدريبية التابعة لاتحاد ألعاب القوى.