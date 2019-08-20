7 ملايين كتاب مدرسي بدأت تربية ريف دمشق بتوزيعها

توقع مدير التربية في محافظة ريف دمشق ماهر كمال فرج أن يصل عدد الطلاب المسجلين على قيود مديرية تربية ريف دمشق للعام الدراسي القادم إلى ما يقارب 714 ألف طالب وطالبة لكل المراحل الدراسية، مقارنة بـ638 ألف طالب العام الفائت.

وأشار فرج إلى أن المستودعات الفرعية استلمت نحو 7 ملايين كتاب مدرسي عن طريق المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية وتم البدء بتوزيعها على المدارس.

وبيّن فرج أن العمل جارٍ على زيادة أعداد المدارس المؤهلة في بلدات ريف دمشق لاسيما التي تحررت من الإرهاب، مشيراً إلى أن المديرية تبذل قصارى جهدها لترميم وتأهيل المدارس لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب.

وأكد فرج بحسب «سانا» أنه تم ترميم وصيانة 40 بناء مدرسياً بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وعدد من المنظمات الدولية والفعاليات الأهلية ضمن الإمكانيات المتاحة، منوهاً بأن عدد المدارس المفعلة في ريف دمشق بشكل عام مع انطلاقة العام أصبح 1049 بزيادة 40 مدرسة عن العام الفائت متوقعاً افتتاح المزيد من المدارس ووضعها في الخدمة بحيث يصل العدد إلى 1105 مدارس خلال العام الدراسي.

ولفت فرج إلى أن المديرية نفذت دورات للمعلمين لتدريبهم على طرق استخدام إستراتيجيات التعلم وعناصر الإلقاء وإدارة الوقت إضافة إلى دورات لإعداد الكوادر الإدارية ودورات تدريبية على التقنيات والوسائل التعليمية لتكريس طريقة التعليم التفاعلي ودمج التكنولوجيا بالتعليم، مشيراً إلى أن عدد الكوادر التدريسية العاملة في ريف دمشق نحو 32500 مدرس ومعلم ومدرس مساعد ومعلم وكيل من داخل الملاك وخارجه وتستعد المديرية لتعيين 3400 معلم من مسابقة الوكلاء التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق.