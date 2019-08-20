التصريحات الإعلامية غامضة في النواعير وفريق الكرة يستعد بصمت

رغم توقف عاصي حماة ونواعيره بسبب أعمال الصيانة منذ أكثر من 10 أيام فإن فريق كرة النواعير لم يتوقف عن تدريباته حتى في فترة عطلة العيد، ويبدو أن جهداً كبيراً يبذله الكابتن فراس معسعس في ترتيب أوراق فريقه قبل الدخول في معترك دوري قد يكون الأميز بعد سنوات عجاف عصفت بكرتنا المحلية على المستوى الفني، ويدرك المعسعس تماماً أن الدوري قد يختلف شكلاً ومضموناً عن الدوريات السابقة لذلك يسعى لتقديم صورة مميزة لفريقه الذي اكتملت أوراقه نوعاً ما بعد تكاتف أعضاء الإدارة في إغلاق الجانب المادي ولم يتعرض النادي لأي مطب مالي في فترة التعاقدات وإن كان البعض وجه أصابع الإتهام لشخص رئيــس النـادي بتهمة تأخير الدفعات المباشرة لتوقيع العقــود، الأمر الذي أثــار قلقاً واضحاً عند جماهيـر الأزرق قبل الإيفاء بوعوده في وقــت مناســب.

غموض إعلامي مقصود

يبدو أن إدارة النواعير تقصدت الابتعاد عن الإعلام لأسباب وجدتها ضرورية حسب كلام رئيس النادي عبد القادر مغمومة الذي أكد أن سياسة إدارته تتطلب العمل بسرية وفي كل الجوانب ولم يوضح لنا المغمومة الأسباب التي دفعت محمد شيخ الزور مدير فريق الكرة إلى تقديم استقالته واكتفى بعبارة أسباب خاصة مشيراً أن إدارته رفضتها بشكل قطعي، ومما لايعرفه أحد أن معظم النواعيريين رفضوا الاستقالة لما يتميز به مدير الفريق من متابعة ونشاط.

ظاهرة الاستقالة التي انتشرت في النواعير دفعت معظم عشاق النادي إلى أن يسخروا منها وخاصة أن عضو الإدارة فيصل حوايني أعلنها ولم يستقل وكذلك معاذ الأخرس المنسق الإعلامي ولم يستقل وتأكيداً لذلك يقول رئيس النادي التلويح بالاستقالة أصبحت عادة عند بعض الأشخاص.

وبالعودة لسياسة السرية المطلقة التي تنتهجها الإدارة لم يكشف لنا رئيس النادي عن الأسباب التي دفعت الإدارة لفسخ عقدي اللاعبين عبد الكريم فتيح وأسمر محمد واكتفى بكلام مختصر «الأسباب ليست فنية ولا مادية».

تدريبات مكثفة وطموح مشروع

حالة الانسجام الكبير التي يعيشها كادر النواعير بقيادة المدرب فراس معسعس ومساعده أكرم علي ستنعكس حتماً على الحالة النفسية للاعبين وهذا ما لاحظناه من خلال حالة التآلف والاحترام بين جميع اللاعبين ويزيد في الأمر أن إدارة النواعير تتابع عن قرب تدريبات الفريق وأن أي تمرين يشهد حضوراً لعضو مجلس إدارة حسب توجيهات رئيس النادي.

في الجانب الفني تبدو الأمور أكثر من جيدة وخاصة أن الفريق كان من الفرق التي تسابقت على انطلاق تدريباتها وقد دخل الفريق في مرحلة متطورة وهذا ما أكده المعسعس بعد لقاء الكرامة الودي بقوله: قمنا بتحديد هوية اللاعبين الفنية وقد وجدنا تطوراً كبيراً عند معظم اللاعبين فنياً وبدنياً وسنخوض عدة لقاءات ودية لوضع لمسات أخيرة قبل الانطلاق ولا تنقصنا الثقة بقدرات اللاعبين وقد استحوذنا على مجموعة متجانسة ستدخل المنافسات بقوة وسيكون لها تفاصيل مميزة ولا ننظر لفريق سنقابله على أنه منافس أو غير منافس، سنسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل الارتقاء لمراكز متقدمة، الطموح مشروع عند الجميع ونحن منهم وأرض الميدان هي الفيصل.

مجموعة النواعير متكاملة

بعد تجديد عقود معظم لاعبي الفريق استقدمت الإدارة مجموعة مميزة من اللاعبين وهم: «محمد قنيص، سليمان سليمان، محمد باش بيوك، أحمد البصير، رامي عامر، حمدي المصري، محمد اليوسف» وتم فسخ عقدي عبد الكريم فتيح وأسمر محمد وبذلك يكون النواعير قد أغلق باب التعاقدات.

والجدير ذكره أن مجموعة النواعير تميزت بالشكل وتغنى بها عشاقها على مواقع التواصل بالتبادل مع الجار الطلعاوي ولكن بعض المهتمين أكدوا أن التعاقدات جاءت متواضعة حسب الإمكانات المادية للنادي.