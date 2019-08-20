المطلوب 600 موظف في جامعة تشرين والمتقدمون 20 ألفاً … محمد لـ«الوطن»: المسابقة لم تشهد أي خلل ولجنة تنظيمية للمتابعة

ناشد عدد من المتقدمين إلى مسابقة جامعة تشرين بضرورة زيادة أعداد المقبولين في المسابقة بشكل كبير لتشمل أكبر قدر من الطلاب بمختلف الفئات المطلوبة ضمن المسابقة، ولاسيما مع الظروف الصعبة التي يعيشونها في صعوبة تأمين فرصة عمل، في الوقت التي تقل فيه المسابقات في مختلف جامعات القطر.

والشيء المفاجئ أنه بعد انقطاع لأكثر من 10 سنوات عن إقامة أي مسابقة في الجامعة، تقدم إلى المسابقة الجديدة نحو 20 ألفاً من مختلف الفئات الجامعية، مع أن العدد المطلوب للتعيين لا يتجاوز الـ600 متقدم، ليغيب المثل الضائع في هذا الموضوع «إذا ضربت فأوجع»؟!

ولفت عدد من الطلاب إلى غرابة الأعداد القليلة المطلوبة من أي مسابقة يتم الإعلان عنها، فما أن يتم تحديد شروط التقدم والفئات المطلوبة، حتى نفاجأ بطلب عدد محدود جداً وبنسب قليلة من آلاف المتقدمين إليها، لتضيع معه مختلف الجهود المبذولة للتعيين وتأمين فرصة العمل وعدم الاستفادة من سنوات الدراسة الجامعية أو في المعاهد أو حتى من الشهادة الثانوية.

وطالب عدد من المتقدمين بضرورة تدخل رئاسة جامعة تشرين لزيادة الأعداد بمختلف الفئات لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلاب الخريجين أو من الفئة الثانية أو الرابعة أو الخامسة بتأمين وظيفة ضمن الجامعة، أو التدخل لرفد دوائر الدولة بعدد من الناجحين في عدد من الاختبارات إلى جهات أخرى.

هذا وعلمت «الوطن» من مصادر جامعية أن أحد أعضاء مجلس الشعب طلب من التعليم العالي إمكانية توزيع الفائض من الناجحين في المسابقة إلى عدد من وزارات الدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار من رئاسة مجلس الوزراء، علماً أن هذا الموضوع تحقق في إحدى المسابقات حسب تأكيد المصدر.

وحول هذا الموضوع، بيّن أمين جامعة تشرين نذير محمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جميع القرارات الخاصة بمسابقة الجامعة صدرت بالنسبة لمختلف الفئات، بحيث تم تحديد مواعيد المقابلات الشفهية ومختلف المسائل المحيطة بهذا الموضوع ليصار إلى تقدم الخريجين بحسب الشروط الموضوعة، وتعيين موظفين من الفئتين الأولى والثانية ضمن إطار (تعاقد)، والفئة الثانية (تعيين)، إضافة إلى الفئتين الرابعة والخامسة.

وبيّن محمد أنه سيتم تعيين نحو600 موظفاً في الجامعة بمختلف الفئات سابقة الذكر، منوها بإجراء المقابلة الشفهية للفئة الثانية فيما يخص المعاهد والثانوية خلال 18 الشهر الجاري.

مضيفاً: تنطلق المقابلات الشفهية للفئة الأولى (الاقتصاد واللغة الإنكليزية)، الأحد 1 أيلول، أما اللغة العربية والحقوق فحددت الإثنين 2 أيلول على أن تجرى المقابلات في مبنى كلية طب الأسنان القديمة في جامعة تشرين.

كما حددت جامعة تشرين موعد المقابلات الشفهية للفئة الثانية – عامل إداري من حملة الشهادة الثانوية- ذوي الشهداء، وذلك بدءاً من 3 أيلول القادم على أن تجرى المقابلات في مبنى كلية طب الأسنان.

وأضاف: تم اختبار الناجحين في المسابقة الكتابية ممن تجاوزت درجاتهم الـ60 بالمئة، ويختار من الامتحان الشفهي من يحصل على 5 من أصل 15 درجة، ليتم بعدها مخاطبة وحدة الترشيح المركزي للنظر في موضوع القدم، ليتم اختيار الأعداد المطلوبة ممن تحقق الشروط اللازمة.

وأوضح محمد أن المسابقة كانت نزيهة 100 بالمئة ولم تشهد أي خلل أو مشاكل، منوهاً بالمتابعة على مدار الساعة وتأمين جميع الإجراءات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة تنظيمية برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية عمداء الكليات تحت إشراف من رئاسة جامعة تشرين، موضحاً أن هناك رضى على التقديم والنتائج الموضوعة.