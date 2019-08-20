ضاحية سكنية للمتضررين في عين الفيجة

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أمس سير العمل ضمن منطقة عين الفيجة، ذلك وبحضور محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم، مؤكداً على إنهاء العمل بالجودة والتنفيذ ضمن البرنامج الزمني المحدد.

وبحسب بيان صحفي للوزارة (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد اطلع عبد اللطيف على عدد من المناطق التي تصلح لإقامة ضاحية سكنية لأهالي المنطقة التي تضررت منازلهم وممتلكاتهم، وعلى بعض مشاريع تقوم بتنفيذها الشركات الإنشائية والمتضمنة أعمال الهدم والترحيل وتدوير الأنقاض.

وصرح مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن» بأن الضاحية السكنية المزمع إنشاؤها ما زالت في مرحلتها الأولى، وهناك عدة مناطق مرشحة في محيط المخطط التنظيمي لبلدات نبع الفيجة وبسيمة لإقامة هذه الضاحية.

وبيّن أنه لا تتوافر حالياً أي معلومات عن حجم الضاحية أو المنطقة التي ستشاد فيها وحجم استيعابها للمتضررين في تلك المناطق المتوضعة في حرم نبع الفيجة، ويمكن أن تظهر بعض المعطيات عن الضاحية في غضون 15 يوماً.

من جانبه، أشار مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة العامة للبناء والتعمير كمال حسن إلى إنهاء العقد الأول المتضمن هدم وتدوير 44300 ألف متر مكعب ضمن حرم النبع وبقيمة 400 مليون ليرة سورية، وأن العقد الثاني سينفذ خلال 15 يوماً لتدوير ما يقارب 24 ألف متر مكعب من الأنقاض.

بدوره لفت المهندس زياد الشغري من فرع دمشق بالشركة العامة للطرق والجسور إلى ترحيل ما يزيد على 13 ألف متر مكعب وتدوير 7000 متر مكعب أنقاض من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة إنجاز 80%.

وبين مدير فرع المنطقة الجنوبية بالشركة العامة للمشاريع المائية شجاع علي أن العمل بالمرحلة الثانية سيبدأ خلال اليومين القادمين بعد إنجاز ما يقارب 85% من أعمال هدم وإزالة وترحيل الأنقاض على مسار تصوينة حرم النبع، وستنتهي الأعمال ضمن العقد الأول مع نهاية الشهر القادم، إضافة إلى أن نسبة الإنجاز بأعمال ترحيل الأنقاض فوق مسار النفق تجاوز 50% وستنجز الأعمال خلال شهرين كما هو متفق عليه عقدياً.

ودعا وزير الأشغال للاستمرار في زج كل الإمكانات لإنجاز الأعمال ضمن البرامج الزمنية المقررة وبما يسهم بعودة الأهالي إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن.

بدوره أوضح محافظ ريف دمشق أهمية المنطقة سياحياً وضرورة الاهتمام بإقامة المشاريع السياحية والتي تمكن الأهالي من تأمين فرص عمل والاستثمار في هذه المشاريع مستقبلاً.