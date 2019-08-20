نجم لـ«الوطن»: معظم المواد المعروضة من الإنتاج المحلي … قروض لشراء القرطاسية.. ومعارض المدارس مستمرة لشهر

صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم لـ«الوطن» بأن خطة المؤسسة وفق توجيهات الوزارة هي استثمار جميع العقارات غير المستثمرة التابعة للمؤسسة، وذلك من خلال خطة للتوسع الأفقي وضعت لترميم وصيانة وبناء صالات ومسالخ ووحدات خزن وتبريد، والاستعانة بالكوادر الوطنية وتطوير أساليب العمل والتسويق بشكل صحيح.

وبين أن معارض القرطاسية التي تفتتحها المؤسسة حالياً في جميع المحافظات تهدف لتقديم جميع السلع المدرسية من أقلام ودفاتر وألبسة مدرسية قبل بداية العام الدراسي، حيث تم افتتاح معارض للقرطاسية واللوازم المدرسية في محافظتي حمص وحماة، وتوالياً في بقية المحافظات، وبأسعار تشجيعية للمواطنين، من خلال تخفيضات تصل لحوالي 20% على جميع المواد، مشيراً إلى أن النسبة العظمى من المواد المعروضة في هذه المعارض هي من الإنتاج المحلي سواء كانت دفاتر من إنتاج المؤسسة السورية للتجارة أم باقي السلع المنتجة محلياً من قبل القطاع الخاص.

ولفت نجم إلى أن توقيت افتتاح معارض القرطاسية واللوازم المدرسية يعتبر جيداً قبل بداية افتتاح المدارسة بحوالي الأسبوع حيث تقبل العائلات على شراء اللوازم المدرسية لأبنائها، وسوف تستمر هذه المعارض لحوالي الشهر بعد افتتاح المدارس لتوفير الوقت لجميع الأسر لزيارة المعارض والتسوق منها، بالإضافة إلى تقديم قروض لشراء القرطاسية واللوازم المدرسية بقيمة خمسين ألف ليرة سورية للعاملين في القطاع العام.

وأشار نجم إلى أن المؤسسة تتحضر للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الـ/61/ من خلال جناح بمساحة 150 متراً مربعاً سيتم عرض فيه جميع المنتجات والسلع التي تبيعها المؤسسة، وسيخصص هذه الجناح للبيع المباشر وبأسعار مخفضة بنسبة مختلفة، حيث سيتم عرض المواد التي تنتجها المؤسسة ومنتجات القطاع الخاص التي توضع بالأمانة.

ونوه نجم بأن عقود استيراد مادة السكر دخلت في مرحلة فض العروض المقدمة، كما تم الإعلان عن عروض لصيانة وترميم ودفاتر شروط لعدد من المسالخ التابعة للمؤسسة في جوبر بريف دمشق وفي محافظتي حماة واللاذقية بالإضافة لجميع وحدات الخزن والتبريد في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الحكومة لدعم المؤسسة في خطة توسعها الأفقي، حيث إن عدداً كبيراً من هذه المسالخ ووحدات الخزن والتبريد تعرضت للتخريب والدمار من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ووفق التعليمات الحكومية يتم إعادة ترميمها من خلال إجراءات مناقصات يعلن عنها وليس من خلال التعاقد المباشر.

وأكد مدير السورية للتجارة أن جميع اللحوم التي تباع في صالات السورية للتجارة هي من الإنتاج المحلي ويتم ذبحها ضمن المسالخ التابعة للمؤسسة، مشيراً إلى أن العمل يجري أيضاً لافتتاح عدد من الصالات في عدة محافظات وخاصة في مناطق التجمعات العمالية والسكنية التي تبعد عن مراكز المدن ولا يوجد بها صالات.