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تقرير: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بمليارات الدولارات

| روسيا اليوم - هآرتس

الأربعاء, 21-08-2019

كشف تقرير لمكتب المحاماة «Appleby» ونشرته صحيفة «هآرتس» أن الإمارات وقعت عقداً مع إسرائيل للحصول على طائرات تجسس متطورة.
وكشف التقرير الذي نشر أمس الثلاثاء، أن هذه الصفقة السرية بدأ العمل على نسجها منذ 10 سنوات، ووصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار، وكانت إسرائيل الجانب السري فيها عن طريق رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوخافي، وأن الإمارات تسلمت بالفعل واحدة من تلك الطائرات.
وذكرت «هآرتس»، وفق وثائق مسربة حصلت عليها، أن جزءاً من ثمن هذه الصفقة تم دفعه نقداً، وأشارت إلى ارتباط أسماء مسؤولين كبار في الإمارات بهذه الصفقة.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة تشتمل على طائرتي تجسس، تم تزويد الإمارات بإحداهما قبل نحو عام. وبعد تركيب المنظومات فيها، بدأت في الأسابيع الأخيرة القيام برحلات جوية تمهيداً لتسليمها النهائي لجيش الإمارات في السنة المقبلة.
وفي وقت سابق، أشار تقرير نشر في «وول ستريت جورنال»، إلى أن إسرائيل والسعودية والإمارات تتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن إيران. كما أشار تقرير نشره «معهد طوني بلير»، في آب من العام الماضي، إلى أن إسرائيل تدير علاقات تجارية تصل إلى مليار دولار سنوياً مع دول الخليج.

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