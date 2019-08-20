ألمانيا تؤكد مواصلة دعمها لبغداد في محاربة الإرهاب

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب كارنباور، التي التقت أمس مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ونظيرها العراقي نجاح الشمري، مواصلة بلادها تقديم الدعم للعراق لكون تنظيم «داعش» المتطرف ما يزال موجوداً.

وقالت الوزيرة الألمانية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي: «صحيح أن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي انتهت، لكن التنظيم لا يزال موجوداً، ونحن حريصون على مساعدة العراق لدحر الإرهاب».

وأضافت: «إن ألمانيا كانت وما زالت مع التحالف الدولي، وسوف ندعم الجيش العراقي بكل قوة»، مبينة أنها ناقشت مع الجانب العراقي دعم العراق وتدريب قواته، مؤكدة أن «هناك دعماً وتعاوناً لوجستياً كاملاً وتعاملاً معلوماتياً من الناحية الاستخبارية مع العراق من أجل دحر الإرهاب».

يشار إلى أن الوزيرة الألمانية التقت والوفد المرافق لها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، حسب بيان صادر عن مكتبه، دون أن يذكر أي تفاصيل عما دار في اللقاء.

من جانبه، شدد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري على أن القوات العراقية مستمرة بمتابعة وملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وكشف الشمري عن أن التعاون بين وزارته ووزارة الدفاع الألمانية سيكون كبيراً خلال السنوات المقبلة.

وكان الشمري بحث أمس الأول مع السفير الألماني في بغداد سيريل نان التعاون العسكري بين البلدين، حيث أكد الجانبان ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب والمجالات كافة.

يذكر أن ألمانيا تشارك فيما يسمى «التحالف الدولي» ضد التنظيم المتطرف الذي تقوده الولايات المتحدة، بطائرات استطلاع (تورنادو) وطائرة تزود بالوقود، فضلاً عن مدربين عسكريين يقومون بتدريب القوات العراقية.

ووصلت وزيرة الدفاع الألمانية صباح أمس إلى بغداد، قادمة من الأردن لبحث عدة أمور مع المسؤولين العراقيين من أهمها الحرب على الإرهاب ومشاركة ألمانيا ضمن ما يسمى «التحالف الدولي» وتدريبها للقوات العراقية.