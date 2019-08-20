برجك اليوم – الأربعاء 21 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أيام ذهبية للمكاسب المالية والشراكات والعمل حتى نقاشاتك سببها مالي، فأنت كريم اليوم وقد تتعرض لمصاريف في واجب لغيرك فلا تصرف مالك في غير مكانه.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم يعد بتغيير في طريقة حياتك أو أسلوبك أو عملك وصدقني ستحتاج للكثير من الجهود، لتضع النقاط على الحروف في الكثير من أمورك العملية أو العائلية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران لا تشاهد الأمور من جانب واحد فقط ولا تشكك بتصرفات محيطك إذا لم تكن متأكداً، ولا تجعل توتراً بسيطاً يحدث خللاً في حكمك على أمور فأنت بحاجة للتأكد من أنك على حق.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تتعرف على أصدقاء أو تدخل أوساطاً جديدة لا تفتح أبوابك كلها لناس ولا تثق بهم، فأنت تفاجئ الآخرين بطريقة تفكيرك وتصرفك وتنال الإعجاب أو تحظى بعلاقات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب هذا اليوم قد يحبطك ويجعلك تتراجع عن مشاريع قررت الإقدام عليها فكن منتبها من مواجهات، وقد يخيب أملك في أحد المسؤولين عن عملك لعدم مساعدتك أو تراجعه عن دعمك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول ينبغي أن تعبر عن أفكارك، وخاصة أن الأجواء اليوم مشجعة للسفر والأوراق، فاليوم للسعادة فالحواجز تزال والأخبار الجيدة تتوالى وحولك وعود متنوعة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تحصل على مساعدات تفرحك رغم أنك لا تحب المساعدات ولا تطلبها، فاقترب من العائلة أو ممن تحب لتنال المساعدات أو التعاطف والتقدير حتى من دون طلب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تصطدم مع الشركاء لأنك تضع قائمة من الطلبات فلا تنفذ منها أي شيء، وقد تشعر أحياناً أن من حولك من زملائك يترقبون تصرفاتك وهذا شعور بالتأكيد سيضايقك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم ضاغط لأن محيطك متطلب وأمورك فيها الكثير من المشاغل وحتى أمورك العائلية ضاغطة عليك والكل يطالبك بما لا تستطيع والالتزامات كثيرة والحظوظ قليلة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني فرحك سببه ثقتك المفرطة بقدراتك انتبه لمشاعر من هم أقل منك ذكاء ومعرفة، فأنت مؤثر في الآخرين وجيد في التفاوض ولكن حاول أن تعطي من حولك حقهم.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط لا تلجأ إلى استخدام أساليب ملتوية في التعامل مع ناس مهمين كن صادقاً، فاليوم قد تشعر باستياء كبير، ولكن برجك يعدك بأن كل الغيوم إلى زوال، أنت قلق.