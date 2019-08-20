صحفية تشيكية: حملة إعلامية تضليلية غربية سترافق انتصارات إدلب

حذرت الصحفية التشيكية المختصة بالشرق الأوسط «تيريزا سبينتسيروفا» من أن الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهابيين في إدلب، ستترافق بالتأكيد مع حملة إعلامية تضليلية جديدة في الغرب لتحريف ما يجري على الأرض.

وأوضحت سبينتسيروفا في مقال نشر في الموقع الإلكتروني لقناة «بريما» التلفزيونية وفق وكالة «سانا» للأنباء أنه كلما تقدم الجيش السوري في عمق إدلب، فإن ذلك سيزيد من إطلاق السياسيين ووسائل الإعلام الغربية على الإرهابيين في إدلب تسميات جديدة بهدف حمايتهم.

وأشارت سبينتسيروفا إلى أن الوضع يمكن أن يصبح مماثلاً لوضع شرق محافظة حلب حيث جرى تضخيم أعداد الناس فيه والتخويف من أزمة إنسانية.

وأكدت أن قوات النظام التركي الموجودة في المنطقة تقدم الدعم والتنسيق للمجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبله، ولا تقوم بما يجب عليها باعتبارها إحدى الدول الضامنة لعملية «أستانا».

وتنتشر في إدلب مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة من النظام التركي، منها «جبهة النصرة» المصنفة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سورية.

ويقوم الجيش العربي السوري، بعملية عسكرية واسعة في ريف محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها وحقق تقدماً كبيراً في المنطقة، وسط معارك عنيفة مع الإرهابيين.