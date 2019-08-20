نقيب المهندسين لـ«الوطن»: 10 بالمئة من الأعضاء غادروا البلاد من أصل 143 ألفاً

كشف نقيب المهندسين في سورية غياث القطيني أن عدد المفصولين من النقابة نتيجة مواقفهم المعادية تجاه الدولة قليل لا يتجاوز 100 مهندس من أصل 143 ألفاً من دون المتقاعدين وعددهم 17 ألفاً، لافتاً إلى أن التقرير الأخير للنقابة أكد أن الذين غادروا البلاد تجاوزت نسبتهم 10 بالمئة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد القطيني أن هناك مهندسين تم فصلهم لأسباب مادية وتتم إعادة انتسابهم بعد تسديد الرسوم المترتبة عليهم.

وفيما يتعلق بالوضع المعيشي للمهندسين أعلن القطيني عن ارتفاع واردات خزينة التقاعد للنقابة من المكاتب الهندسية الخاصة والعقود مع الدولة إلى أكثر من مليار ليرة في العام الماضي بعدما كانت في السنوات السابقة لا تتجاوز 400 مليون، معتبراً أن هذا يدل على تحسن الوضع المعيشي للمهندسين.

وأشار القطيني إلى أنه تمت زيادة رواتب المتقاعدين في منتصف العام الحالي ثلاثة آلاف ليرة لتصبح بحدود 33 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه تمت زيادتها أيضاً في عام 2017 بحدود ألفي ليرة.

وأوضح القطيني أن الزيادة تكون بحسب وارد النقابة وبالتالي في حال كان هناك واردات يتم توزيعها مهما كان المبلغ سواء كان قليلاً أم كثيراً، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في المؤتمر الأخير للنقابة.

وأكد القطيني أن عدد المهندسين في إدلب بلغ 3450 منهم من بقي داخل المحافظة، من دون أن يحدد عددهم، وآخرون استقروا في محافظات أخرى نتيجة الوضع الذي تعيشه المحافظة.

وأكد القطينــي أن النقــابــة اتخــذت قــراراً بدفــع الرســوم المترتبة على المهندسين الذين يؤدون خدمة العلم الإلزامية منذ التحاقهم، باستثناء من يؤدي الخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ باعتبار أن الجهة التي يعمل لديها تدفع له راتبه وبالتالي لا يشمله القرار.