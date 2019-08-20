تمويل المشروعات متوافر ولا ملاحظات على التنفيذ … النداف لـ«الوطن»: تخفيض أسعار صالات «السورية للتجارة» 40 بالمئة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 40 بالمئة للمواد السلعية وخاصة اللوازم المدرسية في الصالات مقارنة مع سعرها في العام الماضي من جهة وسعرها بالأسواق من جهة أخرى في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وسعر صرف الدولار.

وزار النداف محافظة حمص بعد حماة للاطلاع على واقع العمل في بعض الدوائر الخدمية والاجتماع مع الفعاليات التجارية والأسرة التموينية بالمحافظة والوقوف على مطالبهم وتذليلها.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ختام زيارته إلى محافظة حماة أكد النداف أن عدداً كبيراً من المشروعات التي وعدت فيها الحكومة أهالي المحافظة نفذت وأخرى قيد التنفيذ، لافتاً إلى أن التمويل لجميع المشاريع متوافر ولا ملاحظات على مجمل تنفيذ المشروعات.

وخلال اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة وبعض الفعاليات التجارية في حمص أشار النداف إلى أن خطة الوزارة وإستراتيجيتها وفق الأولويات من خلال ضبط الأسواق ومنع الغش ومكافحة المواد المجهولة المصدر عبر توفير المواد والمنتجات السلعية والتشاركية في صنع القرار مع التجار بما يخدم المواطن السوري.

وجال النداف برفقة محافظ حمص طلال البرازي والديرين المعنيين على صوامع الحبوب واطلع على عمليات تسويق محاصيل القمح التي باتت في نهاياتها.