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تمويل المشروعات متوافر ولا ملاحظات على التنفيذ … النداف لـ«الوطن»: تخفيض أسعار صالات «السورية للتجارة» 40 بالمئة

| حماة - محمد أحمد خبازي - حمص - نبال إبراهيم

الأربعاء, 21-08-2019

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 40 بالمئة للمواد السلعية وخاصة اللوازم المدرسية في الصالات مقارنة مع سعرها في العام الماضي من جهة وسعرها بالأسواق من جهة أخرى في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وسعر صرف الدولار.
وزار النداف محافظة حمص بعد حماة للاطلاع على واقع العمل في بعض الدوائر الخدمية والاجتماع مع الفعاليات التجارية والأسرة التموينية بالمحافظة والوقوف على مطالبهم وتذليلها.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش ختام زيارته إلى محافظة حماة أكد النداف أن عدداً كبيراً من المشروعات التي وعدت فيها الحكومة أهالي المحافظة نفذت وأخرى قيد التنفيذ، لافتاً إلى أن التمويل لجميع المشاريع متوافر ولا ملاحظات على مجمل تنفيذ المشروعات.
وخلال اجتماعه مع أعضاء غرفة التجارة وبعض الفعاليات التجارية في حمص أشار النداف إلى أن خطة الوزارة وإستراتيجيتها وفق الأولويات من خلال ضبط الأسواق ومنع الغش ومكافحة المواد المجهولة المصدر عبر توفير المواد والمنتجات السلعية والتشاركية في صنع القرار مع التجار بما يخدم المواطن السوري.
وجال النداف برفقة محافظ حمص طلال البرازي والديرين المعنيين على صوامع الحبوب واطلع على عمليات تسويق محاصيل القمح التي باتت في نهاياتها.

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