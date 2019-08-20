الجلالي: لتحصل عليه يجب أن يكون راتبك 200 ألف … «المركزي» يرفع سقوف القرض السكني إلى 15 مليون ليرة

كشفت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي لـ«الوطن» بأن المصرف المركزي وافق على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين، كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري وأن القرار الخاص بذلك هو قيد الصدور حالياً.

ورأى الخبير الاقتصادي والوزير السابق محمد الجلالي أنه حتى يستطيع الموظف الحصول على السقف الجديد للقرض السكني 15 مليون ليرة لابد أن يزيد دخله الشهري عن 200 ألف ليرة، معتبراً أنه أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص.

واعتبر الجلالي أن هذه السقوف في ظل الأجور الحالية سيكون أثرها محدوداً لجهة حل متطلبات السكن لدى شريحة الموظفين، موضحاً أنها ستكون مفيدة في الأرياف أكثر منها في مراكز المدن وخصوصاً دمشق نظراً لارتفاع أسعار المساكن فيها.

ورأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رسلان خضور أن هذه الزيادة في سقوف القروض السكنية فيما لو تحققت فعلاً تفيد في توسيع مساحات التوظيفات للكتل المالية لدى المصرف العقاري وتشغيلها واستثمارها بدلاً من حفظها لدى المصرف، إضافة إلى تحقيق عائدات أفضل للمصرف.