وفاة رضيع بسبب حليب أمه

تناول مسكن الترامادول من قبل الأم المرضعة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل الرضيع. حيث وقع الحادث في مدينة بليموث البريطانية، بتناول أم بعض المسكنات، لم تكن تريد إرضاع ابنتها، التي كان عمرها خمسة أيام، لكن الأطباء أصروا على أنه لا ضرر في ذلك.

وخلال تحقيق أجري، قال الطبيب بيتر فليمنغ، إن المسكنات التي تم وصفها للأم لآلام الظهر أثناء الحمل لعبت دوراً في وفاة الطفلة الرضيعة.

وأشار فليمنغ: «إنه دواء جديد يمكن أن ينقل عن طريق حليب الأم»، ولم يتمكن فليمنغ من تحديد ما إذا كان الترامادول لعب دوراً وأدى إلى الوفاة، أثناء الحمل أو بعد الولادة أثناء تناول حليب الأم.