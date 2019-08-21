الصفحة الأخيرة

وفاة رضيع بسبب حليب أمه

| وكالات

الخميس, 22-08-2019

تناول مسكن الترامادول من قبل الأم المرضعة يمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل الرضيع. حيث وقع الحادث في مدينة بليموث البريطانية، بتناول أم بعض المسكنات، لم تكن تريد إرضاع ابنتها، التي كان عمرها خمسة أيام، لكن الأطباء أصروا على أنه لا ضرر في ذلك.
وخلال تحقيق أجري، قال الطبيب بيتر فليمنغ، إن المسكنات التي تم وصفها للأم لآلام الظهر أثناء الحمل لعبت دوراً في وفاة الطفلة الرضيعة.
وأشار فليمنغ: «إنه دواء جديد يمكن أن ينقل عن طريق حليب الأم»، ولم يتمكن فليمنغ من تحديد ما إذا كان الترامادول لعب دوراً وأدى إلى الوفاة، أثناء الحمل أو بعد الولادة أثناء تناول حليب الأم.

مقالات ذات صلة

الخميس, 22-08-2019

الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب حبيب الصايغ في ذمة الله

الخميس, 22-08-2019

جائزة لرائد خليل في مهرجان كارتينغا

الأربعاء, 21-08-2019

هكذا رد كاظم الساهر على خبر انفصاله

الأربعاء, 21-08-2019

غادة رجب تكشف سبب غيابها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock