شكران مرتجى تفقد نظارتها «من أول لبسة» … هيفاء وهبي تروي تفاصيل مرضها وسميرة سعيد تكشف عمرها الحقيقي ومريم حسين ترتدي النقاب

تميزت منشورات هذا الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالغنى الكبير بالمواضيع المطروحة، حيث نشر نجوم الفن مجموعة كبيرة من الصور والتغريدات المثيرة وإلى التفاصيل:

مكافأة محرزة

بطريقتها العفوية وأسلوبها الطريف، مازحت الممثلة السورية النجمة شكران مرتجى متابعيها على صورة لها، أعلنت من خلالها عن فقدان نظاراتها الشمسية الجديدة.

واستعرضت من خلال الصورة نظاراتها الجديدة خلال وجودها في لبنان، وعلقت عليها بالقول: «عاجل، هيدول النظارات ضيعتهم ببيروت اللي بلاقيهن إلو مكافأة».

وتابعت: «ما تهنيت فيهن من أول لبسة ضاعوا.. المكافأة اللي بيلاقيهم ياخدهم».

وأكملت طرافتها بالقول: «بطالب الجهات المختصة الاهتمام بالموضوع».

فيروس وحرارة

تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن فترة مرضها التي مرت بها في الفترة الماضية، وردت على كل ما أُشيع عما تعانيه للمرة الأولى بشكل واضح وصريح.

وقالت في مقابلة تلفزيونية تم تداول مقطع منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «اللي قالوا إني عندي الكبد هذا ليس مظبوط والله يعلم أن هذا غير صحيح، ومن قال إن عندي السرطان مش مظبوط، كان عندي فيروس تسبب في ارتفاع حرارتي بشكل كبير، وفي هذا الوقت قبل ذهابي للمستشفى كنت أعاني من عدم الأكل بشكل جيد حتى ارتفعت الحرارة واضطررت للذهاب للعلاج».

وأشارت إلى أنها عندما واجهت المرض، خرجت إشاعات حول الأمر، ولكن تم نفيها بالكامل وهناك من لم يصدق ذلك، لافتة: «عندما يتهموني أن معي مرضاً وأقول لأ فهو لأ، لأن الحقيقة ستتضح ولا يصح إلا الصحيح».

وعن حياتها العاطفية وما إذا كانت تعيش قصة حب قالت: «لا أريد الحكي بهذا الموضوع، ما حدا يخصه، عاملين مية قصة عليّ».

قضية عميقة

بعد التظاهرة الغريبة التي تم تنفيذها في لبنان لدعم الفنان وائل كفوري، قررت طليقته أنجيلا بشارة، مواصلة نشاطها عبر السوشيال ميديا وتفعيلها بالرد على منتقديها وترك الرسائل المباشر لكل من يهاجمها أو يهينها.

وبعد انتشار أخبار أنها تحاول الضغط على طليقها للحصول على نسبة أكبر من النفقات المالية الواجبة عليه، ما دفعها للرد وقالت: «لكل متفلسف عم يطلع بفيديو ويضيع وقته ويقول إنه مشكلتي اليوم هو النفقة المالية، بقله ما حزرت حبيبي.. قضيتي أعمق بكتير.. ولو ما بتحشر حالك بالموضوع بكون أحسن».

من ثم وجهت رسالة أخرى من خلال منشور آخر باللغة الإنكليزية جاء فيه: «أفضل ما يمكن للأب أن يفعله لأبنائه.. هو حب أمهم، أو على الأقل احترامها».

ستون عاماً

أثارت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضجة كبيرة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستغرام» حيث ظهرت في مقطع فيديو كشفت من خلاله عمرها الحقيقي.

وقالت إنها تغني منذ سنوات طويلة تصل إلى 40 وإنها كانت صغيرة جداً.

ورداً على سؤال غير مباشر عن سنها أضافت أنها ليست في الـ49 بل في الـ60 وستبلغ الـ61 عاماً في وقت قريب.

وتحدثت في اللقاء نفسه للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا. وأشارت إلى أن ذلك يعود إلى أنهما يعملان في المجال الفني وأن خلافات العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل.

الكبرياء الزائف

أثارت الفنانة الكويتية شمس فضول الكثير من المتابعين بعد نشرها صورة غريبة ظهرت فيها وهي تستلقي على الشاطئ مغطية جسمها بالرمل مع كتابة اسمها بأحرف كبيرة عليه.

وأرفقت الصورة بالتعليق: «جربت أموت قبل أن أموت.. موتوا قبل أن تموتوا.. اقتل كبريائك الزائف قبل أن يقتلك».

كما لفتت الأنظار في وقت سابق بسبب إطلالتها حيث ظهرت في صورة وهي تجلس مرتدية روب الاستحمام.

وكتبت في تعليقها: «أحياناً نكتب ما نشعر به وأحياناً نكتب ما نتمنى، وأحياناً نكتب ما فات وانتهى، والأغلب نكتب لأنفسنا بحروف لا يقرؤها إلا من يشعر بنا».

عيد سعيد

نشرت الفنانة اللبنانية مايا نصري صورة جمعتها وأطفالها وزوجها، وظهرت فيها وهي تجلس وسط هؤلاء بينما يقف زوجها المخرج المصري إيهاب لمعي، محاولاً احتضان الجميع.

وبدا أن الصورة التقطت للفنانة وأسرتها لمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها، وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: «في يوم ميلادي، لا يمكنني أن اشكر اللـه بما يكفي على هذه الهدايا الرائعة، إيهاب لمعي، زوجي العزيز، حب حياتي، ميكاييلا، جيوفاني والطفلة مانويلا، أطفالنا الثلاثة، أتمنى لكم يوماً رائعاً جميعاً».

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها الذين أعربوا عن شوقهم لفنها وأغنياتها، متسائلين عما إذا كانت ستعود إلى الساحة الفنية مجدداً أم لا؟

تراث غني

تجاهل الفنان المصري أحمد الفيشاوي التعليق على قرار سجنه لمدة شهر، لتهربه من دفع نفقة ابنته الوحيدة لينا.

وبعد صدور هذا الحكم، نشر صورة تجمعه بزوجته وأخرى تجمعه بالنجمة غادة عبد الرازق خلال وجوده معهما على متن طائرة.

وعلق قائلاً: «في طريقي إلى القاهرة، أنا أعدكم بالعمل بجد أكبر عشر مرات للحفاظ على تراث والدي، فخور جداً وشعور قوي جداً بمساندة زوجتي لي».

فارس بالوراثة

لم يرث الوليد الحلاني موهبة الغناء من والده عاصي الحلاني فحسب، بل أخذ منه أيضاً هواية ركوب الخيل.

فقد نشر فيديو استعرض به مهاراته العالية في ركوب الخيل في مزرعة العائلة ببلدة الحلانية بسهل البقاع.

وظهر الوليد وهو يمتطي حصانه بسرعة جنونية، وعلق: «لا يمكن إيقافي.. مين منكم بحب يركب خيل؟».

سامحوني!

وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة إلى الجمهور، اعتذرت من خلالها عن غيابها بشكل مستمر.

وتوجهت في تغريدة إلى محبيها، ووعدتهم بالتواصل معهم دائماً عبر «تويتر» كما شكرتهم على تفاعلهم الإيجابي مع أغنيتها الجديدة «يابا يابا»، فكتبت: «سامحوني بغيب عن التويتر لأن ما كتير بحب الحكي بس رح شد حالي وما بقى غيب عيب… شكراً على آراءكم بأغنيتي الجديدة، وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حب بالغنية والكليب».

رسالة صوتية

عبّرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن اشتياقها للجمهور، وذلك بعد إجرائها مؤخراً عملية جراحية، إذ نشرت صورة وعلّقت عليها قائلة: «اشتقتلكن». ‏

وكانت قد طمأنت محبيها على صحتها، وذلك برسالة صوتية قالت فيها: «أنتم أحلى ناس.. أنا حابة أشكركم من كل قلبي، على كل دعوة وعلى كل شي حلو تمنيتموه لي، كتير حابة طمنكم إني بألف خير.. بفضل اللـه قطعت المرحلة الصعبة، بإذن اللـه أنا كتير منيحة».

تسوق بالنقاب

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستغرام» فيديو جديد للفنانة المغربية مريم حسين ظهرت فيه وهي ترتدي النقاب.

وقامت بتغطية وجهها مع إظهار حاجبيها وعينيها فقط مشيرة إلى أنها تستعد للتسوق، وقالت إنها تفضل القيام بذلك مرتدية النقاب بحيث لا يمكن أحد أن يتعرف إليها أو يلتقط لها الصور.

وسخرت من ظهور حاجبيها لافتة إلى أنها قامت بإخفائهما، لكنها تساءلت عما يمكنها فعله عند اتساخ النقاب بكريم الأساس الذي تطبقه على وجهها.

هجوم حاد

علق المذيع أحمد يونس، على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة المصرية حلا شيحة، بعدما شاركت متابعيها بصور عدة جمعتها بأطفالها، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

ونشر تدوينة كتب فيها: «حلا شيحة، نزلت صورة لها مع أولادها، يا نهار أزرق على كمية الناس اللي دخلوها جهنم وولعوا فيها وحددوا لها مكانها فين بالضبط، إحنا ما شاء اللـه خلاص وصلنا لمكان أعلى من ربنا سبحانه، أنتو عارفين المصيبة فين، أن كل واحد فينا لو ربنا كشف ستره عنه هنحفر حفرة وندفن نفسنا بالحياة دفن جماعي».

وكانت شيحة نشرت صوراً مع أطفالها، أوضحت من خلالها الأوقات السعيدة التي كانت تقضيها معهم، وعلقت كاتبة: «عيد سعيد للجميع من كندا، الاحتفال بعطلة العيد مع أطفالي، لا شيء يمكن مقارنته بذلك، لا شيء يشبه الأسرة، فعلى الرغم من أننا بعيدون في المسافة، إلا أننا قريبون من بعضٍ، فالذي يجمعنا هو الحب، أنا وهم سنبقى هكذا دائماً».

وقوبلت بهجوم حاد بعدها بسبب خلعها الحجاب وابتعادها عن ابنتيها.