اليوفي يبدأ موسم السييراA من بارما والبايرن ضيف على شالكه … قمة حمراء على صدارة البريميرليغ

تتجه الأنظار هذا السبت إلى ملعب الإمارات الذي يشهد قمة باللون الأحمر تجمع الآرسنال وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنكليزي من خلال قمة الجولة الثالثة ويحاول السيتي استعادة نغمة الانتصارات من أرض بورنموث، وفي إسبانيا ستكون الفرصة مواتية لقطبي العاصمة للوصول إلى النقطة السادسة، فالريال يستقبل بلد الوليد في حين الأتلتي يخوض ديربياً صغيراً على أرض ليغانيس على حين يسعى البرشا لتسجيل فوزه الأول على حساب ضيفه بيتيس.

وفي فرنسا تقام الجولة الثالثة على مدار أسبوع كامل وفي أهم المواجهات يلعب ليون المتصدر بفارق الأهداف على أرض مونبيلييه، وفي ألمانيا ستكون مواجهة شالكه مع بايرن تحت الأنظار ويحل دورتموند ضيفاً على كولن، وتنطلق السبت كذلك منافسات الدوري الإيطالي حيث يبدأ يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه من أرض بارما تليها قمة الجولة الأولى بين فيورنتينا ونابولي.

قمة للصدارة

مواجهة الأسبوع في القارة العجوز يطغى عليها اللون الأحمر وميزتها الحالية أنها تتعلق بصدارة البريميرليغ حيث يتنافس الآرسنال وضيفه ليفربول والعلامة الكاملة شعارهما فيها، فكلاهما حقق فوزين مطلع الموسم ويتقدم الثاني بفارق الأهداف، وتحتل قمة الغانرز والريدز مقدمة مواجهات الدوري الإنكليزي من حيث عدد الأهداف التي بلغت 155 هدفاً بعد 54 مباراة جمعتهما منذ استحداث البريميرليغ وانتهت 20 منها لمصلحة الليفر آخرها 5/1 في إياب الموسم الفائت وهو الفوز الأعلى مقابل 15 فوزاً للمدفعجية آخرها 4/1 عام 2015 و19 تعادلاً آخرها في ذهاب الموسم الماضي 1/1 وأشهرها بنتيجة 4/4 قبل 10 سنوات علماً أن 4 لقاءات انتهت سلباً.

إذاً هي قمة بين فريقين من كبار إنكلترا تعَّودا على تقديم وجبات كروية عالية المستوى عندما يلتقيان فما بالنا عندما تكون المنافسة بينهما وكلاهما يبحث عن الانفراد بالصدارة وهما يدركان أن التعادل قد يطيح بهما من الصدارة مع كثرة المتربصين، وتبدو المواجهة أقوى عندما نعرف أن ثلاثي ليفربول الناري (ماني، فيرمينيو، صلاح) سيقابله ثلاثي رائع مكون من أوباميانغ ولاكازيتي والقادم الجديد نيكولاس بيبي.

سباق محموم

في ألمانيا يبدو أننا سنعيش سيناريو المنافسة بين دورتموند والبايرن كما في الموسم الماضي ومعظم مواسم العقد الأخير والأول المنتشي بفوز كبير افتتاحاً سيحل ضيفاً على كولن العائد مجدداً إلى البوندسليغا وسبق لأصفر الرور الفوز مرتين على مضيفه في موسم 2017/2018 بعد 6 مواجهات لم يعرف خلالها الفوز ويعول المدرب فافر على قوته الضاربة المكونة من رويس وألكاسير وسانشو، أما البايرن فيحل ضيفاً على شالكه في واحد من كلاسيكويات ألمانيا وكان الفريقان افتتحا الموسم بالتعادل إلا أن هيمنة البافاري على لقاءات الفريقين خلال 10 سنوات أخيرة ترجح كفة لفوز جديد وهو الذي لم يخسر خلال هذه الفترة.

ورسمت نتائج الجولة الأولى من الليغا البسمة على محيا المدريديين بسقوط البرشا ما يجعل المنافسة مبدئياً بين قطبي العاصمة وكلاهما حقق الفوز بالجولة الأولى وستكون الفرصة متاحة أمام الريال لأخذ قصب السبق على اعتبار أنه يلعب قبل جاره ويستضيف بلد الوليد أحد الفائزين بالجولة الأولى لكن ذلك لا يمنع أن كفة الملكي ستكون أرجح بالطبع وخاصة إذا ما عرفنا أنه لم يخسر أمام الفريق الأندلسي منذ 2002 وقبلها بعامين حقق بلد الوليد فوزاً نادراً في برنابيه.

عودة الكالشيو

في إيطاليا يبدأ يوفنتوس رحلة الدفاع عن لقبه عندما يفتتح الموسم أمام بارما رابع عشر الموسم الماضي الذي فاجأ فيه اليوفي عندما أسقطه ذهاباً في ملعب تارديني بهدف قبل أن يرد اليوفي إياباً 2/1، وقد عزز اليوفي صفوفه بأكثر من نجم جديد وربما بدأ الموسم وقد طرأت تغييرات أخرى على التشكيلة في الساعات القليلة القادمة، لكن الفريق الذي قد يخوض المباراة بغياب مدربه الجديد ساري (بسبب المرض) احتفظ بقوته الضاربة الرئيسية وبالتالي فهو مرشح ليس للفوز على بارما فحسب بل للحفاظ على لقبه.

نابولي وصيف الموسم الماضي وأحد المرشحين مجدداً لمنافسة الفريق التوريني ينزل بضيافة فيورنتينا في أقوى مواجهات الجولة الأولى، وفيها يحاول المدرب أنشيلوتي تسجيل بداية مثالية حيث لم يحقق فريقه الفوز في فلورنسا منذ خمسة أعوام وقد تعادلا هناك سلباً ضمن إياب الموسم الماضي بعدما فاز نابولي ذهاباً بهدف, وفيما يلي برنامج المباريات:

الإنكليزي – الأسبوع 3

• الجمعة: أستون فيلا * إيفرتون (10.00).

• السبت: نوريتش * تشيلسي (2.30)، مان يونايتد * كريستال بالاس، شيفيلد يونايتد * ليستر سيتي، برايتون * ساوثهامبتون، واتفورد * ويستهام (5.00)، الآرسنال * ليفربول (7.30).

• الأحد: بورنموث * مان سيتي (4.00)، توتنهام * نيوكاسل، وولفرهامبتون * بيرنلي (6.30).

الإسباني – الأسبوع 2

• الجمعة: غرناطة * إشبيلية (9.00)، ليفانتي * فياريال (10.00).

• السبت: أوساسونا * إيبار (6.00)، ريال مدريد * بلد الوليد (8.00)، خيتافي * بلباو، سلتا فيغو * فالنسيا (10.00).

• الأحد: ألافيس * إسبانيول (6.00)، ليغانيس * أتلتيكو مدريد، مايوركا * سوسيداد (8.00)، برشلونة * بيتيس (10.00).

الألماني – الأسبوع 2

• الجمعة: كولن * دورتموند (9.30).

• السبت: دوسلدورف * ليفركوزن، ماينز * مونشن غلادباخ، بادربورن * فرايبورغ، هوفنهايم * بريمن، أوغسبورغ * يونيون برلين (4.30)، شالكه * بايرن ميونيخ (7.30).

• الأحد: لايبزيغ * فرانكفورت (4.30)، هيرتا برلين * فولفسبورغ (7.00).

الإيطالي – الأسبوع 1

• السبت: بارما * يوفنتوس (7.00)، فيورنتينا * نابولي (9.45).

• الأحد: أودينيزي * ميلان (7.00)، روما * جنوا، سامبدوريا * لازيو، سبال * أتلانتا، تورينو * ساسولو، هيلاس فيرونا * بولونيا، كالياري * بريشيا (9.45).

• الإثنين: إنتر ميلانو * ليتشي (9.45).

الفرنسي – الأسبوع 3

• السبت: أنجيه * ميتز، بريست * ريمس، ديجون * بوردو، أميان * نانت (9.00).

• الأحد: موناكو * نيم (4.00)، ستراسبورغ * رين (6.00)، سان جيرمان * تولوز (10.00).

• الثلاثاء: مونبيلييه * ليون (8.00).

• الأربعاء: ليل * سانت إيتيان (8.00)، نيس * مرسيليا (10.00).