أسعار اللباس المدرسي تشتعل في اللاذقية و«السورية للتجارة» تفتتح معرضاً بأسعار منافسة

وصلت أسعار مستلزمات المدارس إلى أرقام غير مسبوقة في محافظة اللاذقية، مع تبرير عدد من التجار تضاعف الأسعار عن العام الماضي لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وتتراوح أسعار اللباس المدرسي بين محل وآخر في أسواق اللاذقية، وفقاً لعوامل عدة منها موقع المحل ونوعية البضائع وجودتها بالنسبة لغيرها، بحسب ما رصدته «الوطن» في عدد من أسواق اللاذقية، لتبدأ أسعار الحقائب بين 3000 حتى 12 ألف ليرة، والقميص المدرسي من 3500 حتى 9 آلاف ليرة، والبنطال المدرسي بين 3700 حتى 11 ألف ليرة، والسترة المدرسية تبدأ بسعر 6 آلاف ليرة، و«الصدرية» من 1900 حتى 7 آلاف ليرة حسب النوعية والقياس، لتكون تكلفة اللباس المدرسي من دون قرطاسية نحو 25 ألف ليرة للطالب الواحد ضمن الأسرة.

وبالعودة لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد، أكد لـ«الوطن» تشديد الرقابة التموينية على المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال ألبسة، مشيراً إلى أن عمليات المراقبة تتم من قبل الدوريات التموينية بشكل مستمر على كافة الأسواق في المحافظة.

وأضاف جديد: إنه وبالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة يتم طرح تشكيلة واسعة من الألبسة والقرطاسية وكافة مستلزمات العام الدراسي للطلاب، مبيناً وجود تشكيلة واسعة في صالات المؤسسة بنوعيات جيدة وأسعار مقبولة.

وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن طرح المواد المدرسية في صالات السورية للتجارة قبيل انطلاق العام الدراسي وبأسعار أقل من السوق، يخلق جواً من المنافسة الإيجابية التي تنعكس على المواطن بشكل مباشر سواء من ناحية النوعية أو السعر.

ولفت جديد إلى استعداد المديرية لمعالجة أي شكوى ترد من المواطنين بهذا الخصوص، مشدداً على الرقابة من حيث السعر أو المواصفة، مع الحرص على تحقيق العدالة بهذه المسألة بأن يكون كافة المواطنين قادرين على الشراء وليس فقط شريحة معينة.

من جهته، بيّن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية سامي هليل لـ«الوطن»، افتتاح معرض القرطاسية الأساسي في صالة مجمع أفاميا، لافتاً إلى أن أسعار المستلزمات المدرسية في المعرض أقل من السوق بنسبة 15 %مع فتح باب التقسيط من الصالة مباشرة حتى 50 ألف ليرة بفائدة 5% على عشرة أشهر ودون كفيل.

وأضاف هليل: إن معرض القرطاسية يحتوي على كافة الأصناف التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي، من لباس كامل وحقائب ودفاتر وأقلام، بنسبة توفير كبيرة عن المواد الموجودة في الأسواق، منوهاً بأن المجمع سيفتح أبوابه حتى الواحدة ليلاً لتلبية حاجيات المواطنين كافة.

ولفت مدير فرع السورية للتجارة، إلى افتتاح أقسام خاصة بالقرطاسية في عدد من صالات المؤسسة منها في صالة تشرين والوحدة والكرامة وأوغاريت و8 آذار والصليبة وبسنادا والقرداحة وجبلة النموذجية ومحمد زيتون وصلنفة والحفة.

وحول نشاط المؤسسة، بيّن هليل أنه تم افتتاح 33 مركزاً لبيع الغاز في ريف ومدينة اللاذقية، مع التجهيز لافتتاح صالات جديدة في باب جنة والفاخور بعد افتتاح صالتي بسنادا وصلنفة مؤخراً، وافتتاح قسمين جديدين في صالة تشرين ومجمع أفاميا.

وأشار هليل إلى وجود تشكيلة كاملة من المواد الغذائية كافة ومنها اللحوم، بالإضافة لطرح تشكيلة من المنظفات والمواد الكهربائية والمنزلية من عصرونية وبياضات وأقمشة وسجاد، لافتاً إلى أن مبيعات فرع المؤسسة حتى تاريخه وصلت إلى نحو 3.5 مليارات ليرة سوريّة.