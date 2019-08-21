برجك اليوم – الخميس 22 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان قد تشغلك قضية مهنية جيدة ومهمة لها علاقة بأحداث أو أوضاع عامة مهنية أو مالية، وربما تميل إلى صرف الأموال على الثياب أو على الأمور الشخصية فاهتم بالادخار.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار استفد من معنوياتك المرتفعة وحيويتك الجيدة والطاقة الإيجابية لمعالجة المشاكل الصغيرة قبل أن تتراكم فبالهدوء والصبر ستحقق إنجازات رائعة وستشعر بالفرح العامر.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران اطلع من حولك على من يدور في ذهنك قبل أن تأخذ قرارات مسبقة فالكلام يقلقك، وحاول أن تفي بمسؤوليتك ولا تسمح لأي من المحيطين بأن يحد من طموحاتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز عواطفك الجياشة جميلة، وقد تفكر باستعادة علاقة قديمة أو تتعرف على الجديد، فأنت اليوم تتمتع بالدعم المطلوب وربما صداقة شخص يساعدك في أعمالك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الأفضل أن تهدأ وتقلل من كلامك العفوي أو العصبي وأن تعالج أمورك ومشاكلك بحكمة، فقد تشعر أنك منحرف المزاج وأنك لا تستطيع أن تسوس حياة غيرك أو تفرض شروطك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تخرج من دائرتك الضيقة لتتعرف على أصدقاء جدد يتجندون لمساعدتك، وقد يعرض عليك مشروع جديد بحاجة للبحث أو الدراسة وربما تفكر في أوراق أو سفر.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول كل ما عليك فعله هو المبادرات لتضع تعلمك وخبرتك موضع التنفيذ، ما سيكسبك المال والمديح، فاليوم للتشجيع ولإعجاب العائلة أو الأصدقاء بك وقد يتباهون بك كشخص مسؤول.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تصطدم مع الشركاء لأنك تضع قائمة من الطلبات فلا تنفذ منها أي شيء، وقد تشعر أحياناً أن من حولك من زملائك يترقبون تصرفاتك وهذا شعور بالتأكيد سيضايقك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول إذا استطعت أن تصمت ولا تعاتب وأن تنهي أعمالك في وقتها اللازم فافعل، لأن ما يلزمك هو تنظيم وقتك واستعماله لمصلحتك ولمصلحة إنهاء عملك بعيداً عن التسالي.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لو ناقشت بموهبتك في الإقناع المعروفة عنك لكانت أمورك أفضل، يوم جيد، فقد تتصرف بجرأة غير معهودة فيك لتتكلم بما يزعجك فأنت متحمس لتطبيق القانون.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط يشكو من حولك اليوم من مزاجيتك وقلقك، وقد تشعر أنك ضائع ولا تعرف ما تريد، فلا تجعل معنوياتك السلبية تؤثر في أمورك الشخصية ولا تراكم مشاكل صغيرة حلها بسيط.