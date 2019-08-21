سورية

الشعار: تركيا آزرت العصابات المسلحة لتؤكد دعمها لها

| الوطن

الخميس, 22-08-2019

أكد نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، اللواء محمد الشعار، أن مدينة خان شيخون، تعتبر منطقة إستراتيجية، والسيطرة عليها من الجيش العربي السوري دفعت تركيا لمؤازرة العصابات المسلحة، لتؤكد دعمها لهم، وذلك خلال الاجتماع الدوري لأمناء أحزاب الجبهة.
وأشار الشعار إلى أن الخلاصة الأبرز لما يجري في الشمال كان ما تحدث به الرئيس بشار الأسد، أول من أمس خلاله لقائه وفداً من حزب روسيا الموحدة، إذ أكد أن سورية ماضية في مكافحة الإرهاب حتى تطهير كل شبر من الأراضي السورية من دنس الإرهاب، وهذا القرار لا رجعة عنه.
كما استعرض نائب رئيس الجبهة، مع الأمناء العامين للأحزاب المنضوية في الجبهة، الواقع التنظيمي للعمل الجبهوي.

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