روسيا تطهّر أكثر من 6.5 آلاف هكتار من الألغام بسورية

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تفكيك الخبراء الروس نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة، وتطهير أكثر من 6.5 آلاف هكتار من الأراضي السورية.

وقال شويغو: خلال اجتماع في وزارة الدفاع، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم»: إن خبراء مركز نزع الألغام التابع للجيش الروسي، طهروا من الألغام أكثر من 6.5 آلاف هكتار من أراضي سورية، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة منها نحو 31 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأضاف: «1400 كيلومتر من الطرق و12 كيلومتراً من السكك الحديدية، إضافة إلى «أكثر من 17 ألف مبنى ومنشأة تم تطهيرها أيضاً».

وأشار شويغو بشكل خاص إلى إنجازات مركز المهام الخاصة في سورية، والتي تجسدت في تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من الألغام.

ولفت إلى أن «عمليات نزع الألغام جرت في ظروف القتال في المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافي والبنية التحتية».

وبدأت الوحدات الروسية لنزع الألغام عملها في سورية في نيسان 2016 بناء على قرار من الرئيس فلاديمير بوتين لتقديم المساعدة في تطهير تدمر السورية من الألغام بعد تنظيفها من فلول تنظيم داعش الإرهابي.