وزير الصناعة يمهل المديرين 15 يوماً لمعالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة

أعطى وزير الصناعة معن جذبة خمسة عشر يوماً للمديرين من أجل معالجة واقع الشركات المتوقفة والمدمرة لتضمينها بمشاريع المراسيم والتشريعات اللازمة لكل شركة، بما يضمن المصلحة العامة.

وخلال اجتماعه الثلاثاء مع القائمين على العمل في الوزارة شدد جذبة على ضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حديـــة أو حتى متوقفــــة عن العمل مع المؤشـــرات الاقتصاديــة لكل منها وذلك خلال خمســة عشر يوماً أيضاً.

وأضاف جذبة: نحن من يقود المؤسسات وليس العكس فجميعنا نقود الوزارة ونحن في بوتقة وطنية واحدة، مشدداً على أن الأهم هو نقل وزارة الصناعة من الوضع الراهن إلى وضع متفاعل ومتطور أكثر.

كما طلب جذبة من القائمين على المؤسسات إجراء مسح كامل لكافة العقارات التابعة للشركات والمؤسسات، والآلية اللازمة لاستثمار تلك العقارات وموافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن ذلك مع المقترحات اللازمة للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك العقارات وتضمينها مشاريع للمراسيم والضوابط الناظمة لذلك.