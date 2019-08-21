السفير الفنزويلي بدمشق: علاقتنا الاقتصادية لم تتأثر بالإجراءات الأميركية

أكد سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، في رده على سؤال لـ«الوطن»، أن العقوبات الاقتصادية الأميركية بحق بلاده لم تؤثر على العلاقات والتعاون الاقتصادي مع سورية على الإطلاق، مشيراً خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر البعثة الدبلوماسية الفنزويلية بدمشق، إلى أن مشاركة فنزويلا في معرض دمشق الدولي، ستكون على مستوى القطاع الخاص، وعلى مستوى الشركات الحكومية، معبراً عن ثقته بأن هذه المشاركة، سينتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية. السفير الفنزويلي أشار إلى حملة عالمية لجمع التواقيع ضد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إنها تهدف إلى لفت أنظار العالم للعقوبات الموجهة ضد الشعب الفنزويلي، والتي تصل لدرجة جرائم ضد الإنسانية.