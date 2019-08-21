الأولى

السفير الفنزويلي بدمشق: علاقتنا الاقتصادية لم تتأثر بالإجراءات الأميركية

| سيلفا رزوق

الخميس, 22-08-2019

أكد سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس، في رده على سؤال لـ«الوطن»، أن العقوبات الاقتصادية الأميركية بحق بلاده لم تؤثر على العلاقات والتعاون الاقتصادي مع سورية على الإطلاق، مشيراً خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر البعثة الدبلوماسية الفنزويلية بدمشق، إلى أن مشاركة فنزويلا في معرض دمشق الدولي، ستكون على مستوى القطاع الخاص، وعلى مستوى الشركات الحكومية، معبراً عن ثقته بأن هذه المشاركة، سينتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية. السفير الفنزويلي أشار إلى حملة عالمية لجمع التواقيع ضد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال إنها تهدف إلى لفت أنظار العالم للعقوبات الموجهة ضد الشعب الفنزويلي، والتي تصل لدرجة جرائم ضد الإنسانية.

مقالات ذات صلة

الخميس, 22-08-2019

تعزيزات عسكرية أميركية لـ«عين عيسى» في الرقة … «قسد» تشن حملات اعتقال بحق النسوة والأطفال!

الخميس, 22-08-2019

ليل الديناصورات

الخميس, 22-08-2019

«فوكس نيوز» تروج أنباء عن ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى سورية! … واشنطن تتوعد مجدداً.. وظريف: تصرفاتكم ستؤدي إلى فوضى

الخميس, 22-08-2019

رئيس «الطب الشرعي»: أخطاء أدت إلى وفيات ولم تتم المحاسبة لأنها غير مقصودة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock