إيقاف برنامج «صبايا» لريهام سعيد

أعلنت إدارة شبكة قنوات «الحياة» أن مجلس الإدارة قد اتخذ قراراً بوقف برنامج «صبايا» ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخراً.

وقالت القناة، في بيان: إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام مع سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقاً لما ينتهي له الأمر.

وأضافت إنها تحترم مشاهديها كافة وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.

وكانت سعيد قد وصفت خلال برنامجها أصحاب الوزن الزائد بأنهم عبء على الدولة وعائلاتهم حيث اعتبر البعض حديثها خارجاً ومهيناً.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع مصور من برنامجها التلفزيوني، ظهرت فيه وهي تقول إن «الناس التخينة (البدينة) ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر».

وأضافت: «منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

كما قالت إن المرأة البدينة لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان بديناً مثلها، على حد قولها.