حفلات متنوعة في معرض دمشق الدولي

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية عن برنامج المهرجان الفني المرافق لأيام معرض دمشق الدولي في دورته الـ61 والذي يتضمن حفلات غنائية وموسيقية وعروضاً مسرحية واستعراضية راقصة على مدار أيام المعرض.

ويتضمن اليوم الثاني الخميس 29 من آب حفلة لكورال جرحى الجيش «الفرقة الإيرانية» وحفلاً فنياً غنائياً للفنان علي الديك، فيما يحيي كل من الفنانين سائر إبراهيم وشهد برمدا وحسام جنيد حفلة يوم الجمعة 30/8.

ويشمل البرنامج عروضاً مسرحية خاصة بالطفل حيث تقدم فرقة عمو سعيد عرضاً مسرحياً يوم السبت 31/8 إضافة إلى حفل غنائي للفنان اللبناني رضا.

ويغني على مسرح المعرض يوم الأحد 1/9 نجما برنامج «ذا فويس كيدز» تيم الحلبي وكمي غرز الدين، وفرقة «بكرا إلنا» إلى جانب حفلة مسائية للفنان أذينة العلي.

ويًقدم خلال يوم الإثنين 2/9عرض مسرحي للأطفال لنزار البدين وعرض استعراضي لفرقة غابالا الراقصة وحفلة للفنان شادي جميل.

ويحيي حفل يانصيب معرض دمشق الدولي يوم الثلاثاء 3-9 الفنانون حسين الديك ووائل فرح وأنس كريم.

وسيكون هناك عرض مسرحي للأطفال يوم الأربعاء 4/9 لسمير قبلاوي كما يغني كل من الفنانين مراد ملحم ووليد توفيق.

ويوم الخميس 5/9 تقدم فرقة المهرة للفنون الشعبية عروضاً راقصة ويغني الفنان هادي خليل.

ويختتم حفلات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة 6/9 عدد من فناني نقابة الفنانين وهم أحمد خيري وشادي عبد الكريم ومحمد حمودة.