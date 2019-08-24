طرطوس تتألق في الأولمبياد الوطني

مازال تألق محافظة طرطوس مستمراً هذا العام في الأولمبياد الوطني للناشئين حيث تحصل طرطوس على الميداليات الذهبية في عدد كبير من الألعاب، فبعد ميداليات الذهب في الجمباز والريشة الطائرة هاهو شطرنج طرطوس يتألق وينال المركز الأول في البطولة التي اختتمت في حمص يوم الخميس الماضي بحصول الفريق على أربع ميداليات ذهبية وأربع فضيات وبرونزية واحدة وإليكم أصحاب الميداليات: اللاعب ريان ديب حصل على ذهبيتين + فضية، أشرف معلا ذهبية + فضية، كريستسن وسوف ذهبية + فضية، آنا وسوف فضية وبرونزية.

من جهة أخرى وصل الساحل وصافيتا إلى المباراة النهائية من بطولة المحافظة بكرة القدم للأشبال بعد فوز الساحل على القدموس بهدفين لهدف وفوز صافيتا على بانياس بهدفين نظيفين.