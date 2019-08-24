صحوة دورتموند المتأخرة تبقيه بصدارة البوندسليغا … بورنموث مهمته شاقة أمام بطل البريميرليغ

انطلقت أمس الأول مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز كما افتتحت مباريات الجولة الثانية من الدوري الألماني، ففي بلاد الضباب حقق أستون فيلا العائد إلى مصاف الكبار فوزه الأول على حساب أزرق مدينة ليفربول إيفرتون بثنائية نظيفة ترجمها موراييس وأنور الغازي في الدقيقتين 21 و90، وفي ألمانيا حافظ دورتموند على صدارته إثر فوز صعب على مضيفه كولن بثلاثة أهداف لهدف، وجاء هدفان من الأهداف الثلاثة متأخرين لتبقى الصدارة بقبضة النادي الجماهيري دورتموند.

اليوم سنكون على موعد مع مباراتين تختتم بهما ثاني جولات البوندسليغا كما تقام ثلاث مباريات تستدل من خلالها الستارة على فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الأقدم في العالم، وإذا كانت المباريات الألمانية خالية الدسم نظرياً، فإن الأمر مختلف في إنكلترا وخاصة أن فريقين مرشحين للمنافسة على اللقب يلعبان اليوم، الأول حامل اللقب مانشستر سيتي الذي تستأثر مبارياته باهتمام بالغ، والثاني توتنهام الذي يمتلك نوعية لاعبين تخولهم رفع سقف طموحاتهم مع مدرب يعرف كيف يوظف إمكانيات لاعبيه.

من يوقف السيتي؟

اللافت في مسيرة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز أنه لم يخسر سوى مباراة وحيدة على الصعيد المحلي طوال عام 2019 وكانت أمام نيوكاسل ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المنصرم، وبات النقاد يتساءلون: من يوقف قطار المدرب غوارديولا؟ المقصود بالإيقاف إيقاع الهزيمة بالفريق السماوي الذي قارب المئة نقطة في موسمين متتاليين وهذا لم يحققه ناد آخر، والتعادل في الجولة الماضية أمام توتنهام كان نتيجة ظلم الكرة في كثير من مراحل المباراة وزاد الأمر سوءاً بالنسبة لغوارديولا وتلامذته أن تقنية الفيديو حرمته من النقاط الثلاث فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند 15 مباراة، ووفق هذه المعطيات تدور رحى المباراة أمام مضيفه بورنموث الساعي لتسجيل نتيجة إيجابية ولو بالتعادل أمام الفريق المرشح للحفاظ على اللقب، ولا خلاف أن المضيف سيحتفل بأي نقطة يخرج بها على هامش الخسارة في المباريات الثماني التي جمعت الفريقين خلال الدوري الإنكليزي الممتاز والمجموع التهديفي 25/3، والأهم أن جماهير الكرة الإنكليزية ينتظرون القرار الذي سيتخذه بيب بحق لاعبه الأرجنتيني أغويرو على خلفية المشكلة العابرة في المباراة الماضية أمام توتنهام.

أفضلية نظرية

تبدو الأمور مثالية لفريق توتنهام للنيل من نيوكاسل، فعلاوة على عاملي الأرض والجمهور تبدو الإمكانيات والطموحات أقرب إلى السبيرز في مباراة اليوم مع الاستقرار الإداري والفني وارتفاع سقف التطلعات عند الكتيبة البيضاء، والملاحظ أن توتنهام حصد أربع نقاط بينما نيوكاسل ما زال يتطلع إلى النقطة الأولى، والحصيلة الأخيرة بينهما تشير إلى تفوق المدرب بوكيتينو في المواجهات الأربع الأخيرة، علماً أن الفوز الأخير لنيوكاسل كان في إياب موسم 2015/2016 عندما فاز نيوكاسل بخمسة أهداف لهدف، والمنطق يقول: إن نيوكاسل سيعاني كثيراً للبقاء في دائرة الضوء، والأسباب الخفية وراء رحيل المدرب بينيتيز عدم وجود شعاع أمل من الفريق حسب وجهة نظره، كما أن الإدارة لم تف بوعودها في إبرام تعاقدات مطلوبة.

التاريخ الإجمالي متكافئ بينهما بـ21 فوزاً لكل فريق على صعيد الدوري الممتاز، ولكن جغرافيا الحضور تصب في مصلحة توتنهام كما أسلفنا.

المباراة الثالثة تجمع وولفرهامبتون مع بيرنلي وسبق للفريقين أن تقابلا أربع مرات على صعيد الدوري الممتاز انتهت ثلاث منها لمصلحة الوولفز، ولا ننسى أن المضيف ينشد تحقيق الفوز الأول بعد تعادلين بينما يسعى الضيف للوصول إلى النقطة السادسة.

فوز قيصري

لم يكن فوز دورتموند على مضيفه كولن سهلاً فالمضيف أخذ الأسبقية بفضل دراكسلر عند الدقيقة التاسعة والعشرين وبقي الوضع على حاله حتى الدقيقة السبعين عندما أدرك سانشو التعادل، وعند الدقيقة السادسة والثمانين سجل أشرف حكيمي الثاني وعزز ألكاسير في الوقت بدل الضائع ليصل دورتموند إلى النقطة السادسة بمجموع تهديفي 8/2، وبفوزه يحافظ دورتموند على سجله النظيف أمام كولن في آخر ست مباريات.

اليوم تبدو حظوظ لايبزيغ أوفر حظاً من فرانكفورت علماً أنهما تعادلا في ذهاب وإياب الموسم الماضي، نتائج أمس:

ألمانيا: كولن * دورتموند 1/3، دوسلدورف * ليفركوزن 1/3، ماينز * مونشن غلادباخ 1/3، بادربورن * فرايبورغ 1/3، هوفنهايم * بريمن 3/2، أوغسبورغ * يونيون برلين 1/1، شالكه * بايرن ميونيخ (متأخرة).

اليوم: لايبزيغ * فرانكفورت (4.30)، هيرتا برلين * فولفسبورغ (7.00).

إنكلترا: أستون فيلا * إيفرتون 2/صفر، نوريتش * تشيلسي 2/3، مان يونايتد * كريستال بالاس 1/2، شيفيلد يونايتد * ليستر سيتي 1/2، برايتون * ساوثهامبتون صفر/2، واتفورد * ويستهام 1/3، الآرسنال * ليفربول (متأخرة).

اليوم: بورنموث * مان سيتي (4.00)، توتنهام * نيوكاسل، وولفرهامبتون * بيرنلي (6.30).

الدوري الفرنسي: ستكون الفرصة مواتية أمام رين للانفراد بصدارة الدوري الفرنسي مدة 48 ساعة على الأقل في حال نجح بخطف النقاط الثلاث من أرض ستراسبورغ ضمن منافسات الأسبوع الثالث الذي تمتد مبارياته حتى الأربعاء وسيتصدر رين الفائز على البطل بالجولة الثانية حتى في حال التعادل ذلك أن ليون سيلعب الثلاثاء بأرض مونبيلييه على حين المتصدر الثالث نيس الذي سيصبح ملكاً لشركة بريطانية خلال الأيام القليلة القادمة فيخوض قمة في ختام الجولة أمام مرسيليا، وفيما يلي مباريات الجولة الثالثة:

• اليوم: موناكو * نيم (4.00)، ستراسبورغ * رين (6.00)، سان جيرمان * تولوز (10.00).

• الثلاثاء: مونبيلييه * ليون (8.00).

• الأربعاء: ليل * سانت إيتيان (8.00)، نيس * مرسيليا (10.00).