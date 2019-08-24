75 بالمئة نسبة إنجاز مشروع رفع التلوث عن ساحة العاصي

بيَّنَ المدير العام للشركة العامة للصرف الصحي بحماة وحيد اليوسف لـ«الوطن»، أن نسبة الإنجاز في مشروع رفع التلوث عن ساحة العاصي وسط حماة التجاري تجاوزت حتى تاريخه الـ75 بالمئة، وأن الأعمال التي ينفذها فرع الطرق والجسور تسير بوتائر عالية، لإنجاز هذا المشروع خلال برنامجه الزمني المحدد ب 45 يوماً.

وأوضح اليوسف أن المشروع بطول 450 م وبكلفة 122 مليون ليرة، و لتنفيذه منعكسات مهمة على الواقع البيئي لمدينة حماة، حيث سيخلصها من صبيب الصرف الصحي في سرير نهر العاصي ويحوله إلى محطة المعالجة.

وعن المشاريع الأخرى ذات الأهمية التي تنفذها الشركة، لفت اليوسف إلى مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في مصياف، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 70 بالمئة، وتشمل الأعمال المدنية والإنشائية، مؤكداً أن التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة للمحطة موردة بالكامل, مبيناً أن كلفة تنفيذ هذه المحطة 3 مليارات ليرة، ومن شأنها إذا ما وضعت بالاستثمار بعد انتهاء العمل بمشروعها، رفع التلوث البيئي عن مدينة مصياف وعدد من القرى المجاورة والتجمعات السكانية القريبة.

وعن مشروع ( النهضة) الذي ينفذ بمنطقة مصياف أيضاً، أكد اليوسف أن العمل فيه مستمر بوتيرة عالية، وهو بطول 1372 م وبكلفة 57 مليون ليرة، والهدف منه رفع التلوث عن مصادر مياه الشرب والينابيع والحفاظ على سلامة البيئة، وهو من المشاريع المهمة والاستراتيجية العائدة للشركة، وينفذه فرع الإنشاءات العسكرية بحماة.

وكذلك مشروع (العالمية) بمنطقة الغاب الذي يؤدي الهدف ذاته بتحقيق الإصحاح البيئي بمنطقة الغاب، وهو بطول 3592 م وبكلفة 183مليون ليرة، ومن تنفيذ فرع الإنشاءات العسكرية بحماة أيضاً.

وأشار اليوسف إلى أن مشروع ناعور جورين بسهل الغاب الغربي من المشاريع المهمة أيضاً لرفع التلوث عن القرية، وهو بكلفة 145 مليون ليرة و بطول 3500 م، وينفذه فرع مؤسسة الإسكان العسكري بحماة.