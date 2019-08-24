وزير التعليم العالي لـ«الوطن»: الحديث سيكون عن المفاضلة مع جميع تفاصيلها … خميس يجتمع الثلاثاء مع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي

يترأس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الثلاثاء القادم اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب والقبول الجامعي بحضور عدد من الوزراء والمعنيين والمختصين بالقطاع التعليمي، لإقرار أسس ومعايير القبول الجامعي للتسجيل بالمفاضلات الجامعية.

ويأتي اجتماع اللجنة في وقت يترقب فيه الطلاب ما ستخلص عنه مفاضلات القبول الجامعي للعام والموازي ومنح الجامعات الخاصة والعرب والأجانب وسط التوقعات الرسمية بانخفاض معدلات القبول عن العام الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن الاجتماع سوف يناقش جلسة مجلس التعليم العالي الماضية التي تركزت بشكل كامل حول مناقشة واقع المفاضلة الجامعية مع دراسة التفاصيل المحيطة بالمفاضلات التي يتم العمل على إصدارها في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت إبراهيم إلى أنه تم التطرق في جلسة المجلس إلى ضرورة تجهيز المراكز وتأمين جميع المستلزمات من الأجهزة والكوادر البشرية والطابعات والأحبار والورق وغيرها.

وتستعد الوزارة لاستقبال 81 ألف طالب من الفرع العلمي و35 ألف طالب من الفرع الأدبي، علماً أن التسجيل في الأدبي للعام والموازي سيتم بشكل مباشر، على حين ستتم المفاضلة في الفرع العلمي.

وفي الغضون وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم على إحداث وافتتاح عدد من الاختصاصات في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وتحديد أعداد القبول والاستيعاب في هذه الكليات والمعاهد ليصار إلى عرضها على اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي الثلاثاء القادم.