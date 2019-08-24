معظمها لمن توقفت رواتبهم ولمصروفين من العمل … رئيس لجنة «الرقابة» في «الشعب» لـ«الوطن»: ثلاث شكاوى وسطياً فقط تردنا يومياً!

كشف رئيس لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب عبود الشواخ أن اللجنة تستقبل يومياً فقط ثلاث شكاوى من المواطنين وسطياً ما عدا أيام العطل للمجلس، مشيراً إلى أنه في بعض الأيام لا يرد فيها شكاوى.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الشواخ أن معظم الشكاوى التي ترد للجنة من المصروفين عن العمل والمتوقفة رواتبهم ومن ذوي المفقودين والموقوفين، لافتاً إلى أن من أحد الشكاوى الواردة مفتشة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش قدمت شكوى بحق رئيس مجلس الوزراء ورئيسة الهيئة بسبب اتخاذهما قراراً بنقلها إلى وزارة التربية ولم يتم إنصافها «بحسب ادعائها».

وأضاف الشواخ: بعد مراجعة القضية تبين أن هناك دعوى منظورة بالقضاء رفعتها المفتشة على رئيس مجلس الــوزراء ورئيســـة الهيئــــة وبالتـــالي فـــإن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنه لا ينظر في القضايا المنظورة في القضاء حتى يصدر الحكم النهائي فيها.

وبين الشواخ أن كل الشكاوى التي ترد إلى اللجنة تحال إلى الوزارات المختصة ولكن ليس كلها تأتي بعد إجابة الوزارة وفق ما يريد المواطن المشتكي، موضحاً أن بعض الشكاوى من الممكن أن تصطدم بقوانين وأحياناً فوات الوقت بمعنى أن المواطن يلجأ إلى مجلس الشعب بعدما استنفد كل الفرص في الوزارة المختصة ولذلك في أغلب الأحيان يكون الجواب نفسه.

واعتبر الشواخ أن أهم مهمتين لمجلس الشعب التشريعية والرقابية وبالتالي موضوع الرقابة ليس محصوراً فقط في لجنة الشكاوى والرقابة.