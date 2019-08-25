الصفحة الأخيرة

الصلع من علامات الوسامة

| وكالات

الإثنين, 26-08-2019

كشفت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأميركية، أن الأشخاص المحيطين بالرجال الصلع يعتقدون بأنهم أكثر هيمنة ونجاحاً.
وقامت الدراسة على عرض صور لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم، وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة، باعتراف المشاركين في الدراسة، كما تبيّن بأن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة من غيرهم.
ولطالما تداول الكثيرون مفهوماً بأن الرجال الصلع أقوى جنسياً، لأنه مرتبط بارتفاع مستويات التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الرئيسي، إلا أن العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون لا يتسبب بتساقط الشعر وإنما هرمون ديهدروتستوسترون، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 26-08-2019

تدابير صحية ضرورية لمرضى الهربس

الإثنين, 26-08-2019

قط يهرب هواتف إلى سجناء

الأحد, 25-08-2019

حفلات متنوعة في معرض دمشق الدولي

الأحد, 25-08-2019

سايروس تعترف بخيانتها لزوجها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock