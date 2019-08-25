الصلع من علامات الوسامة

كشفت دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأميركية، أن الأشخاص المحيطين بالرجال الصلع يعتقدون بأنهم أكثر هيمنة ونجاحاً.

وقامت الدراسة على عرض صور لرجال وهم بشعر ومن دون شعر على رأسهم، وكانت النتيجة بأن الرجال ذوي الرؤوس المحلوقة كانوا أكثر هيمنة وقوة، باعتراف المشاركين في الدراسة، كما تبيّن بأن الرجال الصلع أذكى وأكثر حكمة من غيرهم.

ولطالما تداول الكثيرون مفهوماً بأن الرجال الصلع أقوى جنسياً، لأنه مرتبط بارتفاع مستويات التستوستيرون، وهو هرمون الذكورة الرئيسي، إلا أن العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون لا يتسبب بتساقط الشعر وإنما هرمون ديهدروتستوسترون، وهو هرمون مشتق من التستوستيرون.