قط يهرب هواتف إلى سجناء

أجرى حراس سجون في كوستاريكا عمليات بحث استمرت ساعات للإمساك بقط كان يحاول إدخال هواتف محمولة إلى السجن الأكبر في البلاد.

وأُمسك بالقط بعد عمليات بحث استمرت خمس ساعات بسبب فراره داخل مجاري الصرف الصحي، وذلك بعدما رصده حارس في سجن لا ريفورما في سان رافايل دي ألاخويلا قرب العاصمة سان خوسيه.

وقال رئيس هيئة أمن السجون بابلو برتوتزي للصحفيين: «لقد واجهنا صعوبة كبيرة لأن القط تسلل إلى شبكة الصرف الصحي، ولدى خروجه وإمساك عناصر السجن به، تبين أنه كان يحمل على ظهره كيساً يحوي هاتفين نقالين وشاحنًا وشرائح هاتفية».