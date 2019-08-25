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تدابير صحية ضرورية لمرضى الهربس

| وكالات

الإثنين, 26-08-2019

يعد الهربس مرضاً معدياً، تنتقل الفيروسات المسببة له بسهولة، حتى قبل ظهور البثور المميزة للهربس.
وللحيلولة دون ذلك، ينبغي على المرضى اتباع بعض التدابير الصحية الضرورية، فلا يجوز على سبيل المثال استخدام المناشف وأدوات المائدة ومستحضرات التجميل بشكل مشترك مع الآخرين.
ولا يجوز أيضاً تقبيل الرضع والأطفال الصغار، كما ينبغي تجنب الاتصال المباشر مع الحوامل. وعند وضع الكريم المعالج للهربس، ينبغي استخدام أعواد قطنية لتجنب لمس المواضع المصابة مباشرة، إضافة إلى ذلك، ينبغي تجنب التوتر النفسي، حيث إنه يتسبب في تنشيط فيروسات الهربس الخاملة.
الهربس هو مرض فيروسية متكرر بسيط في العادة يُصيب الجلد، ومعظم الإصابات تمر من دون أن تتم ملاحظتها أو تشخيصها.

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