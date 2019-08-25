العلامة الكاملة للوحدة

أحرز الوحدة فوزه الثالث على التوالي، هذه المرة على حساب منتخب الشباب في بطولة الوفاء والولاء.. الشوط الأول لم يقدم فيه الفريقان الأداء المطلوب. فقلت الفعالية الهجومية وبالتالي الخطورة على المرميين إلا من فرصة ضياء الحق من الوحدة والتي عذبت العساف حارس المنتخب، قابلتها تسديدة الريحانية بجانب القائم, وفي الشوط الثاني عزز الوحدة بالعاجي والعكيل والحلاق والأومري والشريفة والشلحا فتحسن أداؤه، ودانت السيطرة له بجماعيته وحسن انتشاره، فأطبق على منافسه بمحاولات عدة أخطرها للبركات بجانب القائم، إلى أن جاء هدف الوحدة الأول، باختراقة العكيل ناحية اليمين الذي مرر الكرة داخل الجزاء ليسددها العاجي في سقف المرمى بعد ربع ساعةٍ من البداية، حاول بعدها المنتخب عبر الريحانية والملحم ولكن دون جدوى. وقبل النهاية بربع ساعة، سدد الأومري حرةً عن يمين حارس المنتخب هدفاً ثانياً، جرب بعدها ريحانية المنتخب مرتين ولكن بجانب القائم.