اتحاد الكاراتيه يمنح الحزام الأخضر لسبعة أطفال

منح اتحاد الكاراتيه الحزام الأخضر لسبعة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد خضوعهم لاختبارات اللجنة الفاحصة في قرية الاحتياجات الخاصة في دير عطية بريف دمشق.

وقدم الأطفال «طه الصالح وحسان دعبول ونور الشاغوري ومعاذ رعد وجوسلين صليبي وعلاء الخطيب وأسامة طه» الذين نالوا الحزام الأخضر عروضاً وحركات فنية متقنة بالكاراتيه بإشراف المدرب عبد المنعم عبد القادر وبحضور أهاليهم وأعضاء الجمعية والكادر الإداري والفني للقرية وعدد من الإعلاميين.

وقال رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد ميا: «إن اتحاد اللعبة يضع في خطة عمله الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم الرياضية وضمهم إلى منتخبات الأولمبياد الخاص ليشاركوا في البطولات الدولية الخاصة بهم» مشيراً إلى أن الاتحاد سينظم قريباً بطولة مركزية لهم تشارك فيها جميع فرق المحافظات في الكاتا والقتال الفردي.

وأوضح مدرب أطفال قرية ذوي الاحتياجات الخاصة في دير عطية عبد المنعم عبد القادر أن الأطفال تجاوزوا فحوصات الحزام الأخضر بنجاح علماً أنهم حصلوا العام الماضي على الحزام البرتقالي وقبله على الأصفر، لافتاً إلى أنه يقوم بتدريبهم بشكل منتظم مرتين في الأسبوع ويجري لهم مباريات لزيادة الاحتكاك والانسجام.

بدوره مدير القرية أحمد عاقور أشار إلى أن إدارة القرية تنفذ برنامجاً علمياً لتدريب الأطفال بإشراف مختصين في جميع المجالات رياضية أم نفسية أم صحية وذلك بغية إدماج هذه الشريحة مع الأسوياء وتنمية قدراتهم الفكرية والجسمانية والنفسية.

وبين العاقور أن القرية تقدم كل الخدمات والاحتياجات لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دير عطية ودمجهم في المجتمع واستثمار طاقاتهم، مضيفاً: إن هذه القرية تعمل بإشراف جمعية الوفاق الخيرية التي تهتم بأسر الشهداء والأسر الفقيرة والعائلات المحتاجة وتقدم المساعدات المالية والغذائية لهم وتشرف على دار المسنين ودار المواساة في المدينة.

يشار إلى أن قرية ذوي الاحتياجات الخاصة تأسست عام 2008 وباشرت عملها عام 2011 وتعد نموذجاً فريداً من نوعه على مستوى العالم لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة وتضم أقساماً عدة أبرزها عيادات العلاج الفيزيائي ومكتبة كبيرة للمطالعة وصالات رياضية.