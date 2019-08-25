الكهرباء في دير الزور … لطفي لـ«الوطن»: على أهالي العشارة وريفها انتظار تأهيل محطة تحويل الدوير والعمل جار لإيصال التيار للحميدية

قدر مدير كهرباء دير الزور خالد لطفي عدد المحولات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للأهالي في المنطقة الممتدة من مدينة التبني غرب مدينة دير الزور وصولاً إلى مدينة الميادين في شرقها بحوالي أربعمئة محولة وذلك فقط في الأماكن المأهولة، مبيناً أن عدد مراكز التحويل التي وضعت في الخدمة لا يتجاوز 350 مركز تحويل.

وأكد لطفي أن كمية المواد التي تصل من العاصمة قليلة وان عدم توافرها هو السبب وراء تأخر وصول التيار الكهربائي للعديد من الأماكن، موضحاً أن هناك بعض المناطق تحتاج إلى وقت طويل قبل أن يصلها التيار الكهربائي وخصوصاً في ظل عدم تأهيل محطات التحويل في ريف البوكمال.

وأشار لطفي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن التيار الكهربائي في هذه المنطقة تم إيصاله إلى الدوائر الحكومية ومحطات المياه والجمعيات الفلاحية إضافة إلى الأحياء المأهولة داخل مدينة دير الزور مبيناً أن مدن وبلدات ريف دير الزور باتجاه الميادين مثل موحسن والبوليل يتم العمل بالحدود الدنيا لإيصال التيار الكهربائي للأهالي بشدة 2 أمبير فقط ويتم العمل لإيصاله للأهالي في الريف الغربي الممتد حتى مدينة التبني فيما تحتاج المنطقة من التبني إلى معدان إلى إصلاح خط التوتر المتوسط لإيصال تيار كهربائي إلى الجمعيات الفلاحية والدوائر الحكومية ومحطات المياه على الأقل.

وقال لطفي: إن العمل باتجاه ريف الميادين قد يمتد وصولاً إلى مدينة العشارة فقط مبيناً أنه على باقي الريف الممتد حتى بلدة الدوير إضافة إلى مدينة البوكمال وريفها انتظار إعادة تأهيل محطة تحويل الدوير والتي تصل تكلفتها إلى 15 مليار ليرة كما يجب تأهيل محطات تحويل الجلاء والبوكمال أيضاً.

ونفى لطفي إمكانية مد خط توتر متوسط لقرى ريف مدينة العشارة من محطة تحويل الميادين بطول 25 كم والتي يتركز فيها حوالي 80 ألف نسمة لعدم قدرة المحطة مبيناً على هذه المناطق انتظار تأهيل محطة تحويل الدوير, كاشفاً لطفي عن طلب محطة نقالة لتركيبها مكان محطة تحويل العمران المدمرة وذلك لكي تساعد في إنارة القسم الشرقي من مدينة دير الزور وخصوصاً أحياء هرابش والمطار والصناعة منوهاً بأن العمل حالياً جار لإيصال التيار إلى حي الحميدية وذلك حسب توافر المواد.