اليوم نهائي الماراتون البرمجي للأطفال واليافعين … النقري لـ«الوطن»: مع 80 دولة.. سورية تشارك في البطولة العالمية للروبوت في هنغاريا خلال تشرين الثاني القادم

كشف مدير المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي ورئيس اللجنة العلمية للروبوت في هيئة التميز والإبداع مهيب النقري في حديث لـ«الوطن» أن اللجنة المشكلة من الهيئة ستختار خلال أيام الفرق المقرر مشاركتها في البطولة العالمية التي تقام في هنغاريا خلال تشرين الثاني القادم.

وأوضح النقري أن ترشح الطلاب يكون من الفرق الحائزة على المركز الأول في كل فئة إلى البطولة العالمية، علما أنه يسمح للحائزين على المركز الأول من كل فريق بالترشح، مع اختيار اللجنة للأقدر من الفرق على تحقيق نتائج مميزة على المستوى العالمي من خلال التقييم والمتابعة.

ولفت النقري إلى أن النهائي العالمي في هنغاريا يضم 400 فريق من 80 دولة، وهي عبارة عن تصفيات في المسابقات الوطنية لأكثر من 30 ألف فريق من مختلف دول العالم يتأهل منهم نحو 400 فريق، علماً أن سورية ستشارك بـ6 فرق وطنية للمنافسة عالمياً بغية تحقيق نتائج مهمة، مؤكداً أن المشاركة السورية في أولمبياد الروبوت العالمي تعتبر الخامسة في هنغاريا وذلك بعد «روسيا والهند وكوستاريكا وتايلاند».

كما أشار إلى أن الطلاب أثبتوا تميزهم من خلال المشاركات الوطنية والعالمية، مع المتابعة الدائمة من هيئة التميز والإبداع لتهيئة الطلاب وإعدادهم وتوفير مختلف المستلزمات والمتطلبات لينعكس ذلك على مستوى الفرق المشاركة وحصد النتائج المميزة.

وعلى نحو متصل، قال النقري إن البطولة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي التي نظمتها هيئة التميز والإبداع اختتمت أمس الأول في صالة الفيحاء الرياضية في دمشق تحت عنوان (المدن الذكية) بمشاركة 87 فريقاً من نوادي الروبوتيك في الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية والمراكز التدريبية المتخصصة.

هذا وحصدت 6 فرق المراكز الأولى من أصل عدد الفرق المشاركة، حيث فاز في مسابقة التحدي المتقدم «الجامعية» بالمركز الأول فريق «بلاي باك» من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق وفي المركز الثاني فريق «منارة فونيكس» من نادي الروبوت بجامعة المنارة الخاصة.

وفي المسابقة المفتوحة للمشاريع فاز بالمركز الأول فريق «سكوادروس» من مدرسة سوا في دمشق، على حين حصل فريق «تريبل اتش أن سي دي» من المركز الوطني للمتميزين المركز الثاني وفريق «روبوفونيكس» من نادي الروبوتيك بجامعة البعث المركز الثالث.

أما في مسابقة كرة القدم الروبوتية حصل فريق «الروبو ناوتس» من نادي الروبوتيك في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق على المركز الأول وفريق «ليغو تيكس» من نادي كلية المعلوماتية على المركز الثاني وفريق «إن ستاببول» من الكلية ذاتها على المركز الثالث.

وحول المسابقة النظامية «الفئة الابتدائية» حاز فريق «سيريان مايندس» من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية على المرتبة الأولى في حين فاز فريق «جينيوس» من نادي جينيوس بالمرتبة الثانية وفريق «روبوكسي» من نادي الروبوتيك في الجمعية المعلوماتية فرع حمص بالمرتبة الثالثة، أما المسابقة النظامية «الفئة المتوسطة» ففاز فيها فريق «إيرور 403» من الجمعية المعلوماتية دمشق بالمركز الأول وفريق «كود بلاك» من نادي الروبوت السوري بالمركز الثاني وفريق «كاميكاز» من الجمعية المعلوماتية فرع حمص بالمركز الثالث.

وفي المسابقة النظامية «الفئة العليا» حصل فريق «روبيكس» من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق على المركز الأول وفريق «سيريان فونيكس» من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية على المركز الثاني وفريق «روبوس أن سي دي» من المركز الوطني للمتميزين على المركز الثالث.

كما لفت النقري إلى العمل على توفير جميع المستلزمات بما ينعكس على انتشار ثقافة الروبوتيك وازدياد عدد نوادي الروبوتيك في المحافظات.

وفي السياق، بين النقري أن نهائي الماراتون البرمجي للأطفال واليافعين ينطلق اليوم تحت إشراف هيئة التميز والإبداع والجامعة الافتراضية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، لافتاً إلى مشاركة 150 طفلاً ويافعاً، وذلك بعد أن تم اختيارهم من ضمن مراحل التصفية، بعد أن كان العدد المشارك يقدر بـ1700 في المرحلة الأولى (للأطفال واليافعين)، وتقلص العدد في المرحلة الثانية إلى نحو 700 طالب، ليتم اختيار 300 طالب في الاختبار النهائي اليوم حول البرمجة والمنطق، مضيفاً إن الهدف من هذا الماراتون هو تهيئة الأطفال للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية (الصف العاشر) بهدف إعدادهم بشكل جيد، ليصار بعدها إلى المشاركة في المسابقة البرمجية الجامعية.