مثل العادة.. أسعار مستلزمات المدارس ترهق الأهالي

بيَّنَ عدد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» بأسواق ابن رشد والدباغة والطويل في حماة، وهم يشترون قرطاسية ومستلزمات مدرسية لأبنائهم التلاميذ والطلاب، استعداداً للعام الدراسي الجديد أول الشهر القادم، أن معظم المواد المعروضة هي من النوع الرديء.

فالصداري لتلاميذ الابتدائي مصنوعة من البولستر ويتراوح سعرها ما بين 2000 و3000 ليرة وبنطال الجينز كذلك الأمر وسعره 3500 ليرة. وأما قمصان المرحلتين الإعدادية والثانوية فمنها الجيد ومنها الرديء وأسعارها مابين 4 إلى 8 آلاف ليرة. والحقائب فهي من كل صنف ولون وأسعارها من 5 آلاف ليرة وحتى 15 ألفاً.

وأوضح المواطنون أن هذه الأسعار كاوية لجيوبهم، فتوفير المستلزمات المدرسية لولد واحد يكلف نصف الراتب على أقل تقدير، وهم مضطرون للشراء كي يلتحق أبناؤهم بالمدارس.

وتحدث عدد آخر من المواطنين عن ارتفاع أسعار القرطاسية في هذا العام وخصوصاً الدفاتر التي ارتفع سعر الواحد منها عن العام الماضي أكثر من 25 بالمئة، وذهب البعض إلى عدم الشراء للثياب المدرسية واللجوء إلى تدوير البدلات من الأبناء الأكبر سناً للأصغر في محاولة لتوفير مبالغ لا طاقة لهم بدفعها.

مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة صباح السرميني أكدت أنه في هذا العام تم طرح كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية في مجمع أبي الفداء الاستهلاكي في حماة وفي مراكز المناطق وفي صالات الأرياف وبأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 20-25 % وذلك لتخفيف العبء عن الأسر.

وأوضحت أن أسعار الحقائب بين 2000-8000 ليرة حسب النوعية والمرحلة وأما الصداري فتتراوح بين 1700-3000 ليرة وبدلات الثانوي بين 2200 إلى 8000 ليرة، واصفة جودة كل ما يطرح في صالات المؤسسة بالممتازة.

وأشارت إلى أن البيع مباشر وبالتقسيط للعاملين بالدولة بسقف 50 ألف ليرة تسدد على مدة 10 أشهر، مضيفة: كما نقوم بالتعاون مع بعض الجهات الخيرية التي تسعى إلى تقديم التبرعات بتنظيم حقيبة بقرطاسية كاملة تبدأ أسعارها بـ5000 ليرة وتزيد حسب النوع.