حركة نشطة في معبر نصيب لمواد وبضائع مشاركة في معرض دمشق الدولي … زلزلة لـ«الوطن»: معظم المهربات مؤخراً أدوية وأغذية قادمة من الأردن

سجل معبر نصيب خلال الأيام الماضية حركة نشطة لدخول مواد وسلع تعود لشركات ومؤسسات مشاركة في معرض دمشق الدولي وبيّن أمين الجمارك بنصيب مهند زلزلة أنه يومياً تعبر نصيب مواد مختلفة بقصد المشاركة بالمعرض، مؤكداً تقديم الأمانة كل التسهيلات الممكنة بناء على توجيهات إدارة الجمارك المتضمنة منح حالة انسيابية في دخول المواد والبضائع المشاركة في المعرض، منوهاً بأن هناك توجيهات لكل العاملين بضرورة التقيد في هذه التعليمات وحسن التعامل، مؤكداً أن العديد من الشركات المهمة أدخلت بضائع لها من خلال معبر نصيب.

وفي موضوع المهربات والقضايا التي يتم ضبطها بين الأمين أن معظم قضايا التهريب خلال الفترة السابقة كانت تشتمل على مهربات تم المحاولة لإدخالها إلى السوق المحلية مصدرها أردني وتم ضبطها والتعامل معها عبر تنظيم قضايا خاصة بذلك وإجراء بعض التسويات للقضايا القابلة للتسوية مبيناً أن معظم المواد المهربة من الأردن نحو السوق المحلية هي مواد غذائية مثل الصمون والبن والمرتديلا وبعض أنواع البسكويت الخاص بالأطفال إضافة لتهريب بعض أنواع الأدوية وحليب الأطفال.

ويشهد معبر نصيب حالة متسارعة من العمل لتأهيل مختلف المنشآت والبنى التحتية فيه وخاصة الضرورية والتي تحتاجها طبيعة العمل الجمركي وفي هذا الاتجاه قدر مدير في الإدارة العامة أن كلف التأهيل النهائية لتأهيل المعبر بشكل جيد تتجاوز 3 مليارات ليرة وأنه تم إنجاز جملة من العقود في هذا الخصوص تجاوزت قيمها مليار ليرة معظمها عقود في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأوضح أن هذا ما سمح بتوافر حد مقبول لكل الخدمات اللازمة والمطلوبة في المعبر شملت تأهيل شبكة الكهرباء واستجرار الكهرباء من محطة درعا بدلاً من التغذية المؤقتة التي كانت قائمة من السويداء إضافة لإيصال خدمة الاتصالات الهاتفية وتوفير البنية التحتية لأعمال الأتمتة والأعمال الحاسوبية، كما يتم العمل على إدخال الصالة للخدمة التي ستدخل حيز العمل خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما يوفر خدمة أفضل للمسافرين وسهولة في إنجاز أعمالهم.

وحول بعض الأرقام لعدد الشاحنات التي عبرت نصيب منذ بداية العام الجاري تجاوزت 11 آلاف شاحنة في حين تجاوز عدد السيارات السياحية التي دخلت الأراضي السورية أو غادرت عبر نصيب 18 ألف سيارة.

بينما حققت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف تشرين الأول من العام الماضي مبلغاً تجاوز 3 مليارات ليرة.