برجك اليوم – الاثنين 26 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان ربما تشعر بالرغبة في تجديد علاقتك مع الشريك أو تمتين علاقة لتصبح جدية، وقد يتاح لك أكثر من فرصة أو ظرف لتحقيق الانتصارات والمصالحات واللقاءات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار الحظ يحالفك للنقاش في شؤونك المادية وقد تحرز النجاح في إيجاد بعض الحلول، وقد تلاقي الدعم أو التمويل لتحسين وضعك المالي أو تقبض مستحقات مؤجلة.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران إنه يوم رائع لتشعر أن كل جهد مبذول يدر عليك المال ويجلب لك المديح، فوجود القمر في برجك يعزز طاقتك ويحسن معنوياتك وتستعيد البسمة والصحبة والإشراق.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز يرافقك شعور بعدم الراحة وقد تشعر بأن المحيط يسيء لك، سواء أكانوا زملاء في العمل أو جيران أو أصدقاء، وهذا يولد لديك شعور بالإحباط أو تبدو أحياناً خائر القوى.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب دعوة أو مناسبة تحضرها تشعر فيها بالفخر بإنجازاتك وبعلاقاتك وبمحبة الآخرين، وقد تفكر في سفر أو تجمع مرح أو دعوة لأصدقاء، لأنك تتمتع بحيوية وحماس وإشراق.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول انتبه إلى كلامك ولا تطلق أحكاماً سريعة أو تنتقد كل ما يقع تحت عينيك، وتحدث بليونة ومحبة وحافظ على علاقاتك وصداقاتك واستوعب أصدقاءك أو المحيط العملي.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تفكر بمصالحة بينك وبين أحد معارفك لأن لطفك مجد أو تدخل نقاشات ثقافية، وربما تتعزز أوضاعك الاجتماعية وقد تقوم بسفر خاطف أو تنضم إلى تجمع أو سوق.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني كل ما يحصل حولك يحفزك على الصعود لسلم النجاح درجة درجة مدفوعاً بمساعدات العائلة وتشجيع من زملاء العمل، لتحصل على سمعة مهنية واجتماعية طيبة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول حولك حالة من الإحباط وعدم الارتياح مع شركائك على الصعيد العملي أو الشخصي، وربما تتعرض لبعض التأجيل أو بعض التحديات التي يلزمها جهدك ودبلوماسيتك للتغلب عليها.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني المهنة بخير ولكن اليوم فيه عمل كثير، وقد يحمل تغيرات في مجالات العمل ومحيطك يشاركك آراءك وتطلعاتك ويساعدك حتى من دون أن تطلب منهم ذلك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط استعمل الحوار أو النقاش لفهم أكثر لتحسن أمورك وتستفيد من حظوظك مع محيطك، لأنك مؤثر في الآخرين وجديتك اليوم تساعدك في التأثير على محيطك الشخصي.