أكثر من 3.5 أطنان مساعدات روسية لسكان الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية، أمس، أنه القوات الروسية وزعت أكثر 3.5 أطنان من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية المحررة من الإرهاب.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن ممثل المركز سيرغي دوبروفين قوله للصحفيين: «المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها تشمل الأرز والسكر والشاي والحليب المكثف والدقيق».

وأشار دوبروفين إلى أن الوزن الكلي للمساعدات التي تم تقديمها، أكثر من 3.5 أطنان، لافتاً إلى أن «السكان المحليين دائماً يرحبون بالجيش الروسي».

وبين أنه «تم تقديم رعاية صحية للسكان في الغوطة أيضاً»، لافتاً إلى أن القوات الروسية تعمل أيضاً في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق التي يتم إجراء مصالحات فيها.

يذكر أن مركز المصالحة الروسي في سورية يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية لعدد كبير من المواطنين في المناطق السورية المحررة من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وفي نهاية العام الماضي، كان أعلن المركز، أن طائرة النقل العسكري للقوات الفضائية الروسية «إيل 76» نقلت إلى قاعدة «حميميم» الجوية في سورية، 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في مختلف المحافظات السورية، حيث احتوت المساعدات على مجموعات من المواد التي تشمل منتجات غذائية أساسية مثل الأغذية المعلبة والحبوب والسكر ومواد العناية الشخصية والمرشحات الفردية لتنقية المياه.