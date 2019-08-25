سورية

أكثر من 3.5 أطنان مساعدات روسية لسكان الغوطة الشرقية

| وكالات

الإثنين, 26-08-2019

أعلن مركز المصالحة الروسي في سورية، أمس، أنه القوات الروسية وزعت أكثر 3.5 أطنان من المساعدات الإنسانية على سكان الغوطة الشرقية المحررة من الإرهاب.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن ممثل المركز سيرغي دوبروفين قوله للصحفيين: «المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها تشمل الأرز والسكر والشاي والحليب المكثف والدقيق».
وأشار دوبروفين إلى أن الوزن الكلي للمساعدات التي تم تقديمها، أكثر من 3.5 أطنان، لافتاً إلى أن «السكان المحليين دائماً يرحبون بالجيش الروسي».
وبين أنه «تم تقديم رعاية صحية للسكان في الغوطة أيضاً»، لافتاً إلى أن القوات الروسية تعمل أيضاً في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق التي يتم إجراء مصالحات فيها.
يذكر أن مركز المصالحة الروسي في سورية يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية لعدد كبير من المواطنين في المناطق السورية المحررة من الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وفي نهاية العام الماضي، كان أعلن المركز، أن طائرة النقل العسكري للقوات الفضائية الروسية «إيل 76» نقلت إلى قاعدة «حميميم» الجوية في سورية، 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في مختلف المحافظات السورية، حيث احتوت المساعدات على مجموعات من المواد التي تشمل منتجات غذائية أساسية مثل الأغذية المعلبة والحبوب والسكر ومواد العناية الشخصية والمرشحات الفردية لتنقية المياه.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 26-08-2019

اعتبرت أن مواقف الحلفاء الروسي والصيني والإيراني وحزب الله لا تقدر بثمن … شعبان من حماة: سورية ستحرر كل شبر من أراضيها

الإثنين, 26-08-2019

الكيان أقر به وإعلامه نشر فيديوهات مفبركة للتغطية على فشله … فصائل مقاومة فلسطينية تدين العدوان «الإسرائيلي» على سورية ولبنان

الإثنين, 26-08-2019

أكد أن ما جرى من محاولات اعتداء إسرائيلية «خطير جداً جداً» … نصر اللـه: سورية تسير نحو النصر النهائي وإدلب وشرق الفرات ستعود إلى الدولة

الإثنين, 26-08-2019

الجيش يصلي إرهابيي معرة النعمان ناراً حامية.. واشتباكات ضارية على محاور التمانعة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock