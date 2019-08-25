مارياني يزور سورية مجدداً غداً مع نواب أوروبيين

أعلن النائب الأوروبي الفرنسي من حزب «التجمع الوطني» اليميني، تياري مارياني، أمس، أنه سيبدأ غداً زيارة جديدة إلى سورية على رأس وفد من حزبه، تعد السابعة من نوعها له.

وأكد الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النائبين الأوروبيين من حزب «التجمع الوطني»، فيرجيني جورون ونيكولا باي، بالإضافة إلى الناشط أندربا كوتاراك الذي أعرب عن دعمه للائحة «التجمع الوطني» في الانتخابات الأوروبية التي جرت في أيار الماضي، سيرافقونه إلى سورية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد «مسؤولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين ودينيين في هذا البلد (سورية) الذي يكافح بشجاعة منذ 8 أعوام وبنجاح الإرهابيين الإسلاميين»، وفق مارياني، الذي لم يحدد ما إذا كان سيلتقي الرئيس بشار الأسد كما فعل في الماضي.

وقال مارياني في تموز الماضي، بحسب وكالة «أ ف ب» للأنباء قبل توجهه حينها للمرة السادسة إلى سورية، «استقبلني (الرئيس) الأسد في كل مرة زرت فيها سورية، حتى حين لم أكن نائباً. التقيته خمس مرات».

وفي إعلانه للبرلمان الأوروبي عن إقراراته المالية، أكد مارياني الذي لديه أيضاً علاقات مع روسيا الحليفة للدولة السورية، أنه يعمل أيضاً «منذ عدة أشهر على مشروع تأسيس جمعية فرنسية سورية».

وتهدف الجمعية إلى «دعم إعادة العلاقات الفرنسية السورية الاقتصادية والسياسية والثقافية، في إطار إعادة إعمار البلاد ودعم مسيحيي الشرق».

وكانت رئيسة «التجمّع الوطني» والنائبة عن إقليم باه دو كاليه الفرنسي، ماري لو بان، عبّرت عن رغبتها، أمام لجنة الشؤون الخارجيّة في الجمعيّة الوطنيّة في ٢٦ حزيران، بإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسيّة بين فرنسا وسورية، بهدف مكافحة الإرهاب وبغية أن تلعب فرنسا دوراً حقيقيّاً في حل مشكلة المهجرين السوريين في لبنان وتساهم في عودة السوريين إلى سورية.

وأضافت لوبان التي وصفتها مجلة «لوبوينت» الفرنسية الأسبوعية، وفق ما نقلت عنها «الوطن» في وقت سابق، بأنها «النائب الموالي لروسيا»: أنه «لو لم تقدّم روسيا دعماً كبيراً لدمشق على الصعيد العسكري، لكانت سورية على الأغلب بأيدي داعش اليوم»، في الوقت الّذي تشكّل فيه فرنسا جزءاً من «التحالف الدّولي» الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بذريعة محاربة التنظيم.

وذكرت المجلة الفرنسية حينها، أنه «من المتوقّع أن يزور مارياني سورية بمناسبة معرض دمشق الدّولي الّذي سينطلق في ٢٨ آب القادم».