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لجنة عليا لإصلاح القطاع العام برئاسة خميس

| هناء غانم

الإثنين, 26-08-2019

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيسه عماد خميس لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وتشمل مهامها تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وهيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وخلال جلسته الأسبوعية أجرى مجلس الوزراء مراجعة لمجريات خطة الدولة لتنمية الريف المحرر من الإرهاب في محافظة الرقة، طالباً من الوزارات الإسراع بتفعيل المديريات التابعة لها واستكمال إعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتأمين متطلبات عودة الأهالي إلى تلك المناطق.
كما استعرض المجلس الإجراءات المتخذة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير الطحين وفق المواصفات المعتمدة وتحسين نوعية رغيف الخبز، فأكد وزيرها عاطف النداف الحرص على تأمين مخصصات المطاحن بشكل منتظم وتشديد الرقابة على عملها.

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