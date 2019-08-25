ورقة «اللاجئين السوريين» تدخل على خط الانتخابات الألمانية

لاقت التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر مؤخراً، بشأن حرمان كل من يزور بلده من اللاجئين السوريين من صفة اللجوء، انتقادات واسعة من قبل المنظمات الألمانية المعارضة، والاتحادات التي تقدم مساعدات اجتماعية وذلك لأهداف انتخابية. وأشار موقع إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، إلى انتشار عناوين في وسائل الإعلام الألمانية هذا الأسبوع مثل «زيهوفر يريد سحب اللجوء من السوريين»، حسبما كتبت صحيفة «بيلد» الشعبية مثلاً، أو «زيهوفر يريد ترحيل السوريين الذين يذهبون لبلدهم للسياحة»، كما كتب موقع «BR24».

وكان زيهوفر اقترح ترحيل طالبي «اللجوء» السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها.