رياضة

اليوم نصف نهائي دورة الوفاء والولاء

| اللاذقية – محسن عمران

الثلاثاء, 27-08-2019

أكمل تشرين عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لدورة الوفاء والولاء التاسعة عشرة بعد فوزه على الكرامة بهدفين لهدف مساء الأحد وكان يكفي تشرين التعادل للتأهل ورغم تقدم الكرامة بهدف في الشوط الأول للاعبه براء ديار بكرلي إلا أن تشرين قدم شوطاً ثانياً جميلاً وسجل فيه هدفين الأول لباسل مصطفى من ركلة جزاء والثاني لعلاء دالي الذي سجل في أول ظهور له برأسه ومن أول لمسة.
وأصبح ترتيب فرق المجموعة على الشكل التالي:
1- الوحدة 9 نقاط 2- تشرين 6 نقاط 3- الكرامة 3 نقاط 4- منتخب الشباب من دون أي نقطة.
وتصدر حطين فرق المجموعة الثانية بـ6 نقاط وجاء الشرطة ثانياً بـ6 نقاط أيضاً وجبلة ثالثاً بـ4 نقاط والاتحاد رابعاً بنقطة واحدة.
ويلتقي اليوم الثلاثاء الوحدة مع الشرطة في ديربي دمشقي الساعة الخامسة مساءً وفي التاسعة ديربي من نوع آخر أكثر حماسة وجماهيرية بين حطين وتشرين.
ويتصدر مهاجم تشرين باسل مصطفى لائحة الهدافين برصيد أربعة أهداف.

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