عقدة موناكو مستمرة والباريسي يعود رين يتصدر الليغ آن مؤقتاً

تصدر رين ترتيب الدوري الفرنسي منفرداً بشكل مبدئي بفوزه على أرض ستراسبوغ بثنائية نظيفة مسجلاً أفضل بداية له خلال الألفية الجديدة بالدوري وسيكون ليون ونيس على موعد مع شراكة متجددة بالصدارة في حال نجح الأول بتخطي عقبة مونبيلييه الليلة على حين الثاني سيخوض لقاء قمة غداً على أرضه أمام مرسيليا، وشهدت الجولة عودة سان جيرمان بفوز كبير على ضيفه تولوز على حين اكتفى موناكو بالتعادل.

البداية المثالية

خلال 20 سنة أخيرة لم يسجل رين أكثر من فوزين في أول ثلاث جولات بالليغ آن وقد حدث ذلك مرتين فقط فغالباً ما كان يبدأ الموسم بالخسارة أول التعادل أو كليهما إلا أنه بالموسم الحالي سجل انتصاره الثالث على التوالي ليدخل بقوة على خط المنافسة، وسجل كليمنت غرينييه ومباي نيانغ هدفي رين (16 و54) وبينهما أهدر جوناس مارتين ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير النتيجة الرقمية على الأقل ليخرج رين بفوز ثان خارج أرضه وكلاهما من دون رد، في حين تلقى ستراسبوغ خسارته الأولى هذا الموسم بعد تعادلين ليكون رابع فريق ينهي ثلاث مباريات من دون فوز.

وكان موناكو تلقى صدمة جديدة بتعادله مع ضيفه نيم بهدفين حاصداً أول نقطة هذا الموسم بعد هزيمتين ولازمت فريق الإمارة عقدة البطاقة الحمراء فبعد شوط أول مثالي أنهاه متقدماً بهدفين سجلهما القادمان الجديدان إسلام سليماني ووسام بن يدر جاء طرد ناسمينتو في الدقيقة 55 لتقلب الأمور لمصلحة الضيف الذي أدرك التعادل عبر فيليبيتو ودينكي (70 و82) ليخطف نيم بدوره نقطته الأولى هذا الموسم.

وفي العاصمة انفجر سان جيرمان بوجه ضيفه تولوز بالشوط الثاني وسجل رباعية نظيفة استعاد من خلالها نغمة الانتصارات فبعد شوط أول سلبي افتتح تشوبو موتينغ النتيجة (50) وما هي إلا خمس دقائق حتى جاء الثاني بالنيران الصديقة عبر غونسالفيز وعاد موتينغ ليسجل الثالث (75) واختتم ماركينيوس المهرجان (83) برأسية علماً أن دي ماريا أهدر ركلة جزاء للبطل (71) تصدى لها الحارس بابتسيت رينيه، وكان سان جيرمان بدأ الموسم بفوز على نيم قبل أن يسقط أمام رين بالجولة الثانية على حين تلقى تولوز خسارته الأولى بعد فوز وتعادل.

النتائج المسجلة

ستراسبورغ * رين صفر/2، سان جيرمان * تولوز 4/صفر، أنجيه * ميتز 3/صفر، بريست * ريمس 1/صفر، ديجون * بوردو صفر/2، أميان * نانت 1/2، موناكو * نيم 2/2.

مباريات اليوم وغداً

• اليوم: مونبيلييه * ليون (8.00).

• غداً: ليل * سانت إيتيان (8.00)، نيس * مرسيليا (10.00).